ETV Bharat / state

पाञ्चाल घाट पर गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल: 50 हज़ार श्रद्धालुओं के बीच साबीर अली का कल्पवास

फर्रुखाबाद : शहर के पांचाल घाट पर मेला श्री रामनगरिया में इस समय हर तरफ मंत्र, हवन पूजन हो रहे हैं. यहां करीब 50 हजार से ज्यादा की संख्या में संत और श्रद्धालु कल्पवास कर रहे हैं. यहां पर प्रतिदिन करीब 2 लाख श्रद्धालुओं के गंगा स्नान करते हैं. इन्हीं श्रद्धालुओं और संतों के बीच साबिर अली की भी राउटी (डेरा) लगी है. साबिर अली दिन में संतों के आश्रम में बैठकर सत्संग भी करते हैं. साथ ही रोजाना गंगा में आस्था की डुबकी भी लगाते हैं.



फर्रुखाबाद के मेला रामनगरिया में गंगा जमुनी मिसाल. (Video Credit : ETV Bharat)



कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव पितोरा निवासी साबिर अली ने बताया कि पांचाल घाट पर माघ महीने में लगने वाले मेला श्री रामनगरिया में बीते 40 वर्षों से कल्पवास के लिए आते हैं. यहां प्रतिदिन सुबह गंगा में स्नान करते हैं. इसके बाद संतों के आश्रमों में जाकर उनकी सेवा करते हैं. साथ ही संतों के सत्संग में भी शामिल होते हैं. आश्रमों में चलने वाले भंडारे में भोजन करते हैं. शाम के वक्त अपनी राउटी में चले जाते हैं.