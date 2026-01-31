पाञ्चाल घाट पर गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल: 50 हज़ार श्रद्धालुओं के बीच साबीर अली का कल्पवास
पांचाल घाट पर आयोजित मेला श्री रामनगरिया में गंगा जमुनी संस्कृति और तहजीब की मिसाल देखने को मिल रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 31, 2026 at 9:40 AM IST|
Updated : January 31, 2026 at 11:01 AM IST
फर्रुखाबाद : शहर के पांचाल घाट पर मेला श्री रामनगरिया में इस समय हर तरफ मंत्र, हवन पूजन हो रहे हैं. यहां करीब 50 हजार से ज्यादा की संख्या में संत और श्रद्धालु कल्पवास कर रहे हैं. यहां पर प्रतिदिन करीब 2 लाख श्रद्धालुओं के गंगा स्नान करते हैं. इन्हीं श्रद्धालुओं और संतों के बीच साबिर अली की भी राउटी (डेरा) लगी है. साबिर अली दिन में संतों के आश्रम में बैठकर सत्संग भी करते हैं. साथ ही रोजाना गंगा में आस्था की डुबकी भी लगाते हैं.
कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव पितोरा निवासी साबिर अली ने बताया कि पांचाल घाट पर माघ महीने में लगने वाले मेला श्री रामनगरिया में बीते 40 वर्षों से कल्पवास के लिए आते हैं. यहां प्रतिदिन सुबह गंगा में स्नान करते हैं. इसके बाद संतों के आश्रमों में जाकर उनकी सेवा करते हैं. साथ ही संतों के सत्संग में भी शामिल होते हैं. आश्रमों में चलने वाले भंडारे में भोजन करते हैं. शाम के वक्त अपनी राउटी में चले जाते हैं.
साबिर अली ने बताया कि 40 वर्ष पहले वह यहां विराजमान एक फक्कड़ बाबा के संपर्क में आए थे. फक्कड़ बाबा को अपना गुरु बनाया था और फिर उन्हीं के आदेश पर मेला श्री रामनगरिया में आने लगे. 2 वर्ष पूर्व फक्कड़ बाबा का शरीर पूरा हो गया था. उनकी जहां राउटी लगती थी. उसी क्षेत्र में अपनी राउटी को लगाते हैं. कल्पवास के दौरान सुबह 5:30 और 6:00 के बीच में गंगा स्नान करते हैं. आश्रमों में होने वाली भागवत कथा भी सुनते हैं. आरती में शामिल होते हैं. साबिर अली के अनुसार कई वर्षों तक बेटा भी कल्पवास में आता था. अब पोता साथ में रहता है. मेला रामनगरिया का 3 फरवरी को समापन होगा.
