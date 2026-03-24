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फर्रुखाबाद में घर के बाहर सो रहे युवक की गला रेत कर हत्या, अंदर सोते रहे घरवाले

फर्रुखाबाद : मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के गैसिंगपुर गांव में सोमवार रात अज्ञात लोगों ने घर के बाहर सो रहे युवक की गला रेत कर हत्या कर दी. वारदात जानकारी मंगलवार सुबह बहन के घर से बाहर आने के बाद हुई. हत्या की खबर फैलते ही गांव में हड़कंप मच गया. परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच पड़ताल के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा. हालांकि हत्या के कारणों का अभी पता नहीं लग पाया है. परिजनों ने भी किसी तरह की तहरीर पुलिस को नहीं दी है.

युवक की हत्या के बाद जांच पड़ताल करती पुलिस टीम. (Photo Credit : ETV Bharat)

मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव गैसिंगपुर निवासी रामनिवास ने पुलिस को बताया कि लखन कश्यप (32) घर के बाहर दरवाजे पर चारपाई पर सो रहा था. घर के अन्य लोग अंदर सो रहे थे. सोमवार रात किसी समय लखन की गला रेत कर हत्या कर दी गई. मंगलवार सुबह लखन की बहन ने लहूलुहान शव देख कर सबको जानकारी दी.