फर्रुखाबाद: युवक का शव मिलने पर बवाल; शराब सेल्समैन पर हत्या का आरोप, पुलिस पर पथराव
फर्रुखाबाद के राजेपुर में 25 वर्षीय युवक का शव मिलने के बाद परिजनों ने शराब सेल्समैन पर हत्या का आरोप लगाकर हंगामा किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 9, 2026 at 7:56 PM IST
फर्रुखाबाद: उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में शनिवार को राजेपुर क्षेत्र के गांव चाचूपुर जटपुरा निवासी ब्रजेश कुमार का शव गांव के निकट एक पुलिया के नीचे पड़ा मिला. 25 वर्षीय ब्रजेश बरेली हाईवे के किनारे ठेली लगाकर अपना गुजर-बसर करता था.
शनिवार सुबह जब परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की, तब इस मामले की जानकारी हुई. शव मिलने की खबर फैलते ही ग्रामीणों और परिजनों में कोहराम मच गया.
शराब सेल्समैन पर हत्या का आरोप: परिजनों ने हत्या का गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि शुक्रवार शाम को ब्रजेश का शराब ठेके के सेल्समैन से विवाद हुआ था. आरोप है कि विवाद के दौरान सेल्समैन ने ब्रजेश की बेरहमी से पिटाई कर दी थी, जिसके बाद वह घर लौट आया था. हालांकि, रात में वह फिर से घर से कहीं चला गया और सुबह उसका शव ठेके से करीब 500 मीटर दूर मिला. परिजनों का मानना है कि उसी रंजिश के चलते ब्रजेश की हत्या की गई है. घटना के विरोध में परिजनों ने चाचूपुर रोड पर जाम लगा दिया.
पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने किया पथराव: जाम और हंगामे की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष नागेंद्र सिंह और क्षेत्राधिकारी ऐश्वर्या उपाध्याय भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. जब पुलिस ने शव को कब्जे में लेने का प्रयास किया, तो आक्रोशित भीड़ और पुलिस के बीच तीखी झड़प हो गई. देखते ही देखते भीड़ उग्र हो गई और पुलिस टीम व आसपास के लोगों पर पथराव शुरू कर दिया. इस दौरान भीड़ ने काफी तोड़फोड़ भी की, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई. अधिकारियों ने किसी तरह स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया.
फॉरेंसिक टीम ने की जांच: पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने बताया कि युवक का शव नाले में मिलने की सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की है. वहां मौजूद भीड़ शराब ठेके को लेकर आक्रोशित थी, जिसके बाद उन्होंने पुलिस पर पथराव कर दिया. पुलिस अब इस मामले की सभी पहलुओं से गहनता से जांच कर रही है. दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है. फिलहाल क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.
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