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फर्रुखाबाद: युवक का शव मिलने पर बवाल; शराब सेल्समैन पर हत्या का आरोप, पुलिस पर पथराव

शराब सेल्समैन से विवाद के बाद युवक का मर्डर? ( Photo Credit: ETV Bharat )

फर्रुखाबाद: उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में शनिवार को राजेपुर क्षेत्र के गांव चाचूपुर जटपुरा निवासी ब्रजेश कुमार का शव गांव के निकट एक पुलिया के नीचे पड़ा मिला. 25 वर्षीय ब्रजेश बरेली हाईवे के किनारे ठेली लगाकर अपना गुजर-बसर करता था. शनिवार सुबह जब परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की, तब इस मामले की जानकारी हुई. शव मिलने की खबर फैलते ही ग्रामीणों और परिजनों में कोहराम मच गया. शराब सेल्समैन पर हत्या का आरोप: परिजनों ने हत्या का गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि शुक्रवार शाम को ब्रजेश का शराब ठेके के सेल्समैन से विवाद हुआ था. आरोप है कि विवाद के दौरान सेल्समैन ने ब्रजेश की बेरहमी से पिटाई कर दी थी, जिसके बाद वह घर लौट आया था. हालांकि, रात में वह फिर से घर से कहीं चला गया और सुबह उसका शव ठेके से करीब 500 मीटर दूर मिला. परिजनों का मानना है कि उसी रंजिश के चलते ब्रजेश की हत्या की गई है. घटना के विरोध में परिजनों ने चाचूपुर रोड पर जाम लगा दिया.