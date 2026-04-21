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गिरफ्त में गुनहगार; दूसरे युवक से बात करने पर कर दी थी प्रेमिका की हत्या, पकड़ा गया तो लगाने लगा माफी की गुहार

फर्रुखाबाद जहानगंज थाना क्षेत्र में 17 अप्रैल को हुई युवती की हत्या का खुलासा.

पुलिस की गिरफ्त में युवती का हत्यारोपी.
पुलिस की गिरफ्त में युवती का हत्यारोपी. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 21, 2026 at 10:40 AM IST

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फर्रुखाबाद : थाना जहानगंज क्षेत्र में बीते 17 अप्रैल को काली नदी के किनारे मिले युवती के शव मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है. युवती की हत्या उसके प्रेमी ने ही चाकू मार कर दी थी. पुलिस की गिरफ्त में आने पर हत्यारोपी माफी की गुहार लगाने लगा. हालांकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश किया. जहां से उसे जेल भेज दिया गया है. पुलिस टीम ने हत्या में प्रयुक्त चाकू, मोटरसाइकल और मोबाइल बरामद कर लिया है.

अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि जहानगंज थाना क्षेत्र में 17 अप्रैल को काली नदी पुल के पास एक युवती का शव मिला था. युवती की धारदार हथियार से हत्या की गई थी. 18 अप्रैल को शव की शिनाख्त के बाद युवती के भाई की तहरीर के आधार पर अनीश सहित एक अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. इसके बाद एसओजी सर्विलांस और जहानगंज थाना पुलिस टीम ने अनीश को गिरफ्तार कर लिया.

पूछताछ के दौरान अनीश ने सच कुबूल कर लिया. अनीश के बताया कि युवती से उसकी जान पहचान करीब तीन साल पहले इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी. इसके बाद फोन पर बात होने लगी. कुछ समय पहले वह किसी दूसरे युवक के संपर्क में आ गई थी और मुझसे बात नहीं कर रही थी. इसी के चलते बीते 17 अप्रैल को मैं चाकू लेकर मोटरसाइकिल से युवती के गांव पहुंचा. जहां से युवती को बाइक पर बैठा कर काली नदी पुल छिबरामऊ जहानगंज रोड के पास झाड़ियां में ले गया. जहां बातचीत के दौरान मैंने चाकू से वार करके हत्या कर दी और मोटरसाइकिल लेकर भाग गया.

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