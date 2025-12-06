ETV Bharat / state

फर्रुखाबाद में दावत के दौरान हुई हर्ष फायरिंग से युवक की मौत

कमालगंज थाना क्षेत्र के ग्राम उमराय नगला में हुई घटना. पुत्र के जन्म पर दावत का जश्न रखा गया था.

हर्ष फायरिंग की सूचना पर पहुंची पुलिस.
हर्ष फायरिंग की सूचना पर पहुंची पुलिस. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 6, 2025 at 1:04 PM IST

2 Min Read
फर्रुखाबाद : कमालगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम उमराय नगला में पुत्र के जन्म पर जश्न के दौरान हुई हर्ष फायरिंग के दौरान एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. साथ ही हर्ष फायरिंग के आरोपी के बारे में पूछताछ शुरू कर दी है.

जानकारी देते अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह. (Video Credit : ETV Bharat)

अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि शुक्रवार रात कमालगंज थाना क्षेत्र के ग्राम उमराव नगला निवासी विजय यादव के घर पर पुत्र के जन्म पर जश्न और दावत का कार्यक्रम था. कार्यक्रम में पहुंचे कुछ लोग हर्ष फायरिंग करने लगे. इस दौरान एक गोली अंशू यादव (20) को लग गई. अंशू के गोली लगने पर अफरातफरी मच गई. इसके पहले लोग कुछ समझा पाते अंशू ने दम तोड़ दिया. सूचना मिलने पर थाना प्रभारी राजीव कुमार टीम के साथ मौके पर पंहुचे थे.


अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह के अनुसार प्राथमिक जांच में सामने आया कि समारोह में गांव के प्रधान अपनी लाइसेंसी डबल बैरल लेकर आए हुए थे. उसी दौरान विकास नामक व्यक्ति ने हर्ष फायरिंग शुरू कर दी. फायरिंग के दौरान अंशु यादव को गोली लगी थी. शव का पंचायतनामा कराया गया है. परिजनों की ओर से तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

