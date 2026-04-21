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रफ्तार का कहर; फर्रुखाबाद में बेकाबू वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर

कमालगंज थाना क्षेत्र के खातरौली पट्टी में हुई दुर्घटना. दोनों लोग शादी समारोह से लौट रहे थे.

फर्रुखाबाद सड़क दुर्घटना में युवक की मौत.
फर्रुखाबाद सड़क दुर्घटना में युवक की मौत. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 21, 2026 at 2:01 PM IST

2 Min Read
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फर्रुखाबाद : कमालगंज थाना क्षेत्र के खातरौली पट्टी में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइकसवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों को एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया था. जहां एक शख्स की मौत हो गई. जबकि गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया गया. जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है.

कन्नौज गुरसहायगंज निवासी नंदराम ने बताया कि भाई सर्वेश कुमार (50) अपने परिचित प्रमोद के साथ बाइक से शादी समारोह में गए थे. वहां से लौटते वक्त कमालगंज थाना क्षेत्र के खातरौली पट्टी में किसी अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी. इसके बाद दोनों लोग सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय लोगों के सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने एंबुलेंस से दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया. जहां चिकित्सकों ने सर्वेश कुमार को मृत घोषित कर दिया. वहीं घायल प्रमोद को लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया. जहां उनका इलाज जारी है और हालत गंभीर बताई जा रही है.


कमालगंज थाना प्रभारी ललित कुमार ने बताया कि अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो व्यक्तियों की घायल होने की सूचना मिली थी. जिसमें सर्वेश कुमार की मृत्यु हो गई और एक घायल का उपचार जारी है. अज्ञात वाहन की तलाश के लिए आसपास क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत आगे की कार्रवाई की जाएगी है.

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