ऑनलाइन हाजिरी और गैर विभागीय कार्यों को लेकर भड़के फर्रुखाबाद के वीडीओ, उग्र आंदोलन की चेतावनी दी

ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी संघ ने खंड विकास कार्यालय में प्रदर्शन कर बीडीओ को ज्ञापन सौंपा.

बीडीओ को ज्ञापन सौंपते ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी संघ के सदस्य.
बीडीओ को ज्ञापन सौंपते ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी संघ के सदस्य. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 7, 2025 at 2:43 PM IST

फर्रुखाबाद : ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था और गैर विभागीय कार्य कराए जाने के विरोध में ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी संघ ने खंड विकास कार्यालय में प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि शासन का 3 नवंबर का आदेश जमीनी व्यवस्था के अनुकूल नहीं है. इससे शासकीय कार्य बाधित होंगे. इस बाबत संघ की ओर से मुख्य सचिव पंचायती राज, प्रमुख सचिव ग्राम विकास विभाग, आयुक्त ग्राम विकास, निदेशक पंचायती राज लखनऊ, प्रदेश अध्यक्ष महामंत्री राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश को भेजा गया है. संगठन ने समाधान न होने तक चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी दी है.

ऑनलाइन हाजिरी और गैर विभागीय कार्यों को लेकर भड़के फर्रुखाबाद के वीडीओ (Video Credit : ETV Bharat)

ग्राम विकास अधिकारी राजीव सुमन ने बताया कि ग्राम सचिवों के पास मूल विभागीय दायित्वों के अतिरिक्त अन्य विभागों के कार्यों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है. कर्मचारियों को फार्मर रजिस्ट्री, एग्री स्टेक सर्वे, राजस्व कृषि विभाग, फैमिली आईडी, राजस्व विभाग, आयुष्मान हेल्थ कार्ड, स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग के अलावा गौशाला प्रबंधन, पशुपालन विभाग, सिंचाई विभाग सहित विभिन्न परीक्षाओं में स्टैटिक में स्टेट की ड्यूटी, शिक्षा विभाग व सूर्य घर योजना आदि कार्यों में लगा दिया गया है. जिससे क्षेत्रीय ग्राम सचिव अपना मूल कार्य नियमित ढंग से नहीं कर पा रहे हैं.

ग्राम विकास अधिकारी मानेन्द्र प्रताप का कहना है कि पंचायत सचिवों को आवारा पशु बंदर, कुत्ता आदि पकड़ने के कार्य में लगा दिया गया है. जबकि कोई अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध नहीं कराए गए हैं. ऐसे में अत्यधिक दबाव कार्य करना पड़ रहा है. ऑनलाइन हाजिरी फील्ड के कर्मचारी के लिए ठीक नहीं है. पहले चरण में ब्लॉक स्तर पर धरना-प्रदर्शन किया जा रहा है. फिलवक्त हम लोगों ने सारे ग्रुप छोड़ दिए हैं. 15 तारीख को डोंगल जमा कर दिए जाएंगे. इसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी.

