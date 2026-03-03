फर्रुखाबाद में ताऊ ने चाकू घोंप कर भतीजे को मार डाला, आरोपी गिरफ्तार
मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के गंगोली गांव की घटना. आरोपी के घर शिकायत करने पिता के साथ गया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 3, 2026 at 8:39 AM IST
फर्रुखाबाद : मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के ग्राम गंगोली में एक ताऊ ने चाकू घोंप कर भतीजे की हत्या कर दी. भतीजा अपने पिता के साथ आरोपी ताऊ के घर फोन पर गालियां देने की शिकायत करने गया था. वारदात की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के निवासी अखिलेश कुमार का आरोप है कि सोमवार शाम मेरे मोबाइल पर एक व्यक्ति की कॉल आई थी. काॅल मेरी पत्नी ने रिसीव की तो दूसरी तरफ से कोई युवक गाली गलौज करने लगा. इस पर पत्नी ने कॉल काट दी, इस पर दोबारा कॉल आई और युवक गाली गलौज कर पता पूछने लगा. पत्नी ने गाली देने की वजह पूछी तो उसने फोन काट दिया. तीसरी बार फोन आने पर पत्नी ने मेरे भाई गांव गंगोली निवासी कमलेश कन्नौजिया को दी.
अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह के अनुसार इसके बाद कमलेश कन्नौजिया अपने बेटे वैभव कन्नौजिया (20) के साथ काॅल करने वाले कथित पड़ोसी के घर पहुंचा. जहां बातचीत के दौरान एक आरोपी ने वैभव के पेट में चाकू मार दिया. जिससे उसकी मौत हो गई. वैभव ग्रेजुएशन का छात्र था और बीएससी की पढ़ाई कर रहा था. इस दौरान अन्य आरोपियों ने कमलेश के साथ भी मारपीट की. चाकू से हमला करने वाले युवक के ताऊ को गिरफ्तार कर लिया गया है. घटना के बाबत पूछताछ की जा रही है. प्रथमदृष्ट्या पारिवारिक विवाद सामने आया है. शव को पोस्टमार्टम के भेजा गया है. जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.