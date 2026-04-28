ETV Bharat / state

रिश्तों का कत्ल; फर्रुखाबाद में दो बेटों ने पिता को उतारा मौत के घाट, ये वजह आ रही सामने

मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के ग्राम अर्रापहाड़पुर में हुई सनसनीखेज वारदात.

फर्रुखाबाद में बेटों की पिता की हत्या.
फर्रुखाबाद में बेटों की पिता की हत्या. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 28, 2026 at 2:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

फर्रुखाबाद : थाना मऊदरवाजा क्षेत्र के ग्राम अर्रापहाड़पुर में सोमवार देर रात पारिवारिक जमीन विवाद ने भयावह रूप ले लिया. जहां दो बेटों ने अपने पिता की हत्या कर दी. इस घटना के बाद गांव में सनसनी है. वारदात की सूचना मिलने पर पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची. हत्या की वजह अभी सामने नहीं आई है. पुलिस के अनुसार जांच पड़ताल के बाद ही यह स्थिति स्पष्ट हो पाएगी.


ग्रामीणों के मुताबिक गांव निवासी वृद्ध रामसनेही पुत्र राजा रामपाल अपने बेटों ओमकार और अनिल के साथ रहते थे. परिवार में काफी समय से जमीन को लेकर तनाव बना हुआ था. रविवार देर रात रामसनेही घर में आराम कर रहे थे. तभी दोनों बेटों ने उन पर अचानक हमला कर दिया. जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई. बताया जा रहा है कि रामसनेही के नाम लगभग 12 बीघा कृषि भूमि है. जिसमें से कुछ हिस्सा पहले ही बेचा जा चुका था. शेष जमीन के बंटवारे को लेकर पिता-पुत्रों के बीच विवाद था.


यह भी सामने आया है कि दोनों आरोपी पुत्र शराब के आदी थे. जिसके चलते घर में अक्सर विवाद की स्थिति बनी रहती थी. घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है. घटना के बाद आसपास के क्षेत्र के लोगों की भीड़ लग गई. परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद पुलिस दोनों पुत्रों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने के बाद गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है.

सीओ अभय वर्मा ने बताया कि थाना मऊदरवाजा क्षेत्र के ग्राम अर्रापहाड़पुर अंतर्गत पीआरवी से ग्राम पहाड़पुर में वृद्ध रामसनेही (70) की हत्या की सूचना मिली थी. रामसनेही की हत्या उनके ही बेटे अनिल व ओमकार द्वारा कर दी गई है. थाना मऊ दरवाजा पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. वारदात के बाद से आरोपी फरार हैं. दोनों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

यह भी पढ़ें : गिरफ्त में गुनहगार; दूसरे युवक से बात करने पर कर दी थी प्रेमिका की हत्या, पकड़ा गया तो लगाने लगा माफी की गुहार

यह भी पढ़ें : फर्रुखाबाद में घर के बाहर सो रहे युवक की गला रेत कर हत्या, अंदर सोते रहे घरवाले

TAGGED:

SONS KILL THEIR FATHER FARRUKHABAD
MURDER IN FARRUKHABAD
रिश्तों का खून
MURDER OF RELATIONSHIPS
SONS KILL THEIR FATHER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.