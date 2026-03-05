ETV Bharat / state

फर्रुखाबाद रोड एक्सीडेंट में दो चचेरे भाइयों की मौत; पुलिस ने शुरू की अज्ञात वाहन की तलाश

मोहम्मदाबाद थाना प्रभारी विनोद कुमार शुक्ला ने बताया कि मृतकों की पहचान सोनू और सतीश के रूप में हुई है.

फर्रुखाबाद रोड एक्सीडेंट में दो चचेरे भाइयों की मौत.
फर्रुखाबाद रोड एक्सीडेंट में दो चचेरे भाइयों की मौत. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 5, 2026 at 9:32 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

फर्रुखाबाद: जिले के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के बनकटी गांव में हुए सड़क हादसे में दो चचेरे भाइयों की मौत हो गई. अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी थी, जिसमें दोनों की मौत हुई है. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.

मोहम्मदाबाद थाना प्रभारी विनोद कुमार शुक्ला ने बताया कि मृतकों की पहचान सोनू और सतीश के रूप में हुई है. सूचना मिली थी की दोनों चचेरे भाई नवीगंज रोड से सिनोडा की ओर अपनी बाइक से जा रहे थे.

उन्होंने बताया कि जैसे ही वह दोनों बाइक से ग्राम बडनपुर के सामने पहुंचे. वहां से गुजर रहे अज्ञात वाहन से उनकी बाइक में टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भी जोरदार थी की बाइक अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकरा गई.

इससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और एंबुलेंस से की सहायता से घायलों को निकटतम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहम्मदाबाद ले जाया गया. वहां पर ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया.

मृतक सतीश चार भाइयों में सबसे छोटा था. सोनू अपने दो भाइयों में छोटा था. दोनों जयपुर में काम करते थे. मृतक सोनू की 10 वर्षीय बेटी सोनाली और पत्नी रिंकी हैं. दोनों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

मोहम्मदाबाद थाना प्रभारी विनोद कुमार शुक्ला ने बताया कि परिजनों की तरफ से अभी कोई तहरीर नहीं मिली है. अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है. मामले में विधिक कार्रवाई जारी है.

यह भी पढ़ें: मेरठ में मामूली विवाद पर मारपीट; 1 की मौत 5 घायल, 7 लोगों पर FIR दर्ज

TAGGED:

FARRUKHABAD TWO COUSINS ​​DIE
FARRUKHABAD ROAD ACCIDENT TWO DIED
FARRUKHABAD BIKE VAN ACCIDENT NEWS
TWO DEATHS IN FARRUKHABAD ACCIDENT
FARRUKHABAD LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.