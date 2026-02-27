ETV Bharat / state

फर्रुखाबाद में नीम करौरी सर्किट बनाएगा पर्यटन विभाग, लखनऊ और दिल्ली से भी होगा लिंक

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने क्लेक्ट्रेट सभागार फतेहगढ़ में विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक के दौरान जानकारी साझा की.

फर्रुखाबाद में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह.
फर्रुखाबाद में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 27, 2026 at 11:37 AM IST

3 Min Read
फर्रुखाबाद : पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने गुरुवार को क्लेक्ट्रेट सभागार फतेहगढ़ में विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा की. बैठक के दौरान पर्यटन मंत्री ने कृषि एवं विभिन्न विभागों के लाभार्थियों को सम्मान पत्र और लाभांश राशि के चेक प्रदान किए. साथ ही नये पर्यटन परिक्षेत्र नीम करौरी सर्किट के बाबत जानकारी दी. यह सर्किट लखनऊ और दिल्ली से भी जुड़ेगा. इस दौरान फर्रुखाबाद के पर्यटन स्थलों का गाइड मैप जारी किया.

मीडिया को जानकारी देते पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह. (Video Credit : ETV Bharat)

समीक्षा बैठक में पर्यटन मंत्री ने सीएम डैशबोर्ड में खराब प्रदर्शन करने वाले विभागों को प्रदर्शन सुधारने के निर्देश दिए. मुख्य विकास अधिकारी को पंचायती राज विभाग के 15 वित्त आयोग में बी रैंक आने पर खुद पर्यवेक्षण करने के निर्देश दिए. इसके अलावा श्यामचरण भूलनपुर चिरपुरा कामलगंज व प्रदीप कुमार जिठौली राजेपुर को कस्टम हायरिंग सेंटर की चाबी सौंपी. मत्स्य विभाग के लाभार्थी को मोपोड की चाबी प्रदान की. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सौजन्य से 5 लाभार्थियों को ट्राई साइकिल प्रदान की.

लाभार्थियों को सम्मानित करते पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह.
लाभार्थियों को सम्मानित करते पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह. (Farrukhabad:)

इसके अलावा पर्यटन मंत्री ने स्किल इंडिया कॉम्पटीशन 2025 में पुरुस्कार जितने वाले आईटीआई के छात्रों को 2 स्वर्ण व एक रजत प्राप्त करने पर सम्मानित किया गया. मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 2 लाभार्थियों को आवास की चाबी प्रदान की. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के 226 स्वयं सहायता समूहों की प्रतिनिधि रेनू व रूपा को 5.65 लाख का प्रतीकात्मक चेक प्रदान किया. बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के 5 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए. सोलर पंप के लिए चयनित 3 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए. वृद्धावस्था पेंशन के 5 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र दिए गए.

इस अवसर पर मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के 2 बच्चों को प्रमाणपत्र वितरण किया गया. इसके बाद पर्यटन मंत्री ने पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की शादी अनुदान योजना के 5 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र प्रदान किए. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत पांच लाभर्थियों को चेक दिए. कृषि विभाग के 5 लाभार्थियों को मूंग बीज मिनी किट प्रदान की. विधायक कायमगंज डॉ. सुरभि द्वारा कन्या सुमंगला योजना का प्रचार प्रसार न होने की शिकायत की. इस पर पर्यटन मंत्री ने ग्राम पंचायत स्तर तक प्रचार प्रसार के लिए निर्देशित किया. साथ ही इटावा-बरेली हाईवे की जांच दोबारा कराने के निर्देश दिए.

TAGGED:

TOURISM MINISTER JAIVEER SINGH
JAIVEER SINGH IN FARRUKHABAD
NEEM KARORI CIRCUIT
TOURIST CIRCUITS OF UP
UP TOURISM MINISTER

