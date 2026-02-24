ETV Bharat / state

जीएसटी चोरी के मामले में तंबाकू कारोबारी की 26 करोड़ की संपत्ति कुर्क

फर्रुखाबाद कायमगंज के मोहल्ला गढ़ी नूर खां निवासी जुबैर के खिलाफ कार्रवाई की गई.

तंबाकू कारोबारी की संपत्ति कुर्क.
तंबाकू कारोबारी की संपत्ति कुर्क. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 24, 2026 at 8:12 AM IST

फर्रुखाबाद : जिलाधिकारी के आदेश पर सोमवार को पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कायमगंज के मोहल्ला गढ़ी नूर खां निवासी गैंग लीडर जुबैर की अलग-अलग स्थानों की चल-अचल संपत्ति कुर्क कर ली गई. कुर्क संपत्तियों का कुल बाजार मूल्य 26 करोड़ 91 लाख 29 हजार रुपये आंका गया है. तहसीलदार को संपत्तियों का प्रशासक नियुक्त किया गया है. यह जानकारी व्हाट्सएप ग्रुप पर फर्रुखाबाद पुलिस मीडिया सेल से साझा की गई है.

पुलिस मीडिया सेल मुताबिक कायमगंज के मोहल्ला गढ़ी नूर खां निवासी गैंग लीडर जुबैर पर फर्जी फर्मों के माध्यम से तंबाकू कारोबार से करोड़ों के हेरफेर का मामला 2022 में सामने आया था. वर्ष 2022 में जीएसटी के अधिकारियों ने घर व गोदाम पर छापा मारा था. तब कर चोरी की का खुलासा होने पर जीएसटी अधिकारियों ने कायमगंज कोतवाली जुबैर व साथियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इसके बाद से ही पुलिस ने उस पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था.

कुर्की की मुनादी कराती पुलिस.
कुर्की की मुनादी कराती पुलिस. (Photo Credit : ETV Bharat)

गैंगस्टर की कार्रवाई के बाद सोमवार दोपहर को तहसीलदार विक्रम सिंह की मौजूदगी में प्रभारी निरीक्षक एमएम चतुर्वेदी, इंस्पेक्टर सुरजीत सिंह, मेरापुर थानाध्यक्ष राजीव पांडेय व कम्पिल थानाध्यक्ष नितिन चौधरी पुलिस व पीएसी बल के साथ मोहल्ला गढ़ी नूर खां स्थित गैंग लीडर जुबैर के आवास पर पहुंचे. आदेश पढ़कर सुनाने के बाद आरोपी की मां रुखसाना बेगम की मौजूदगी में मकान को सील कर दिया गया और दीवार पर कुर्की आदेश अंकित कराया गया.



इसके बाद टीम ने मऊ रशीदाबाद स्थित गोदाम, गांव लखनपुर की कृषि भूमि तथा मोहल्ला चिलाका स्थित प्लॉट पर सरकारी बोर्ड चस्पा कर संपत्तियों को जब्त कर लिया. कार्रवाई के दौरान ढोल-नगाड़ों के साथ सार्वजनिक मुनादी कर मोहल्लेवासियों को कुर्की की जानकारी दी गई. पुलिस मीडिया सेल के अनुसार आरोपी ने संगठित गिरोह बनाकर फर्जी जीएसटी नंबरों और कूटरचित दस्तावेजों के जरिए अवैध कारोबार खड़ा किया था. धोखाधड़ी से अर्जित धन को वैध दिखाने के लिए संपत्तियां मां के नाम पर खरीदी थीं. जांच में इन संपत्तियों के संबंध में कोई वैध आय स्रोत पेश नहीं किया जा सका है.

