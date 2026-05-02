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फर्रुखाबाद आपूर्ति विभाग का एक्शन; एक मकान से विभिन्न कंपनियों के सिलिंडरों का जखीरा पकड़ा

फर्रुखाबाद : सहायक राशनिंग अधिकारी अनिल कुमार यादव के नेतृत्व में आपूर्ति विभाग की टीम ने बीते शुक्रवार को भकरामऊ भूसा मंडी स्थित एक खाली मकान पर छापा मार कर कुकिंग गैस सिलिंडरों का जखीरा पकड़ा. यहां विभिन्न कंपनियों के 21 सिलिंडर अवैध रूप से रखे गए थे. जिला पूर्ति अधिकारी ने दोषी शख्स पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

जिला पूर्ति अधिकारी सुरेंद्र यादव ने बताया कि सहायक राशनिंग अधिकारी अनिल कुमार यादव के नेतृत्व में पूर्ति विभाग की टीम ने बीते दिन भकरामऊ भूसा मंडी स्थित एक खाली मकान पर छापा मारा था. इस दौरान कुल 17 बड़े और चार छोटे कुकिंग गैस सिलिंडर बरामद किए. इनमें आठ व्यावसायिक सिलेंडर 4 एचपी, 3 भारत गैस व एक इंडियन ऑयल और नौ घरेलू सिलिंडर, 6 एचपी व तीन इंडियन ऑयल शामिल हैं. इसके अलावा 5 किलोग्राम के चार छोटे व्यावसायिक सिलिंडर भी मिले. दो व्यावसायिक सिलिंडर भरे हुए थे, बाकी खाली थे.

मकान स्वामी एक मिष्ठान विक्रेता है, लेकिन उसका कहना है कि उन्होंने घर की चाबी गैस कंपनी के हाॅकर को देखभाल के लिए दी थी. शायद उसी ने अवैध रूप से गैस सिलिंडरों का भंडारण किया है. पास में ही एक गैस एजेंसी का कार्यालय भी है. वहीं गैस एजेंसी संचालक ने भी सिलिंडरों पर दावा नहीं किया है. ऐसे में सिलिंडरों को एक गैस एजेंसी की सुपुर्दगी में सुरक्षित रखवाया गया है.