फर्रुखाबाद में जघन्य वारदात; बेटों ने मां के साथ मिलकर नशेबाज पिता को पीट कर मार डाला
नवाबगंज थाना क्षेत्र के ग्राम बघोना में हुई सनसनीखेज वारदात.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 6, 2026 at 1:31 PM IST
फर्रुखाबाद : नवाबगंज थाना क्षेत्र के बघोना गांव में बेटों पर मां के साथ मिलकर मजदूर पिता की हत्या का सनसनीखेज आरोप लगा है. वारदात के पीछे पिता के नशे का आदी होने की बात कही जा रही है. हालांकि पुलिस ने फोरेंसिक जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. इस घटना के बाद गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है. वारदात के बाबत पुलिस ने मृतक के भाई की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है.
अपर पुलिस अधीक्षक गिरीश कुमार सिंह ने बताया कि 5 जून को थाना नवाबगंज को ग्राम बघोना में एक व्यक्ति की हत्या की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंची पुलिस टीम की प्राथमिक जांच में सामने आया कि बघोना निवासी रामकुमार शाक्य (35) मजदूरी करते थे. वह शराब के नशे में घर पहुंचा था. इसी दौरान उसकी अपने बेटों और पत्नी से नोकझोंक हो गई. आरोप है कि पत्नी व पुत्रों ने रामकुमार के साथ मारपीट कर दी. इससे उसकी हालत बिगड़ गई. यह देख रामकुमार भाई उसे आननफानन निजी अस्पताल ले गया. जहां डाॅक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
अपर पुलिस अधीक्षक गिरीश कुमार सिंह के मुताबिक घटना का सीओ ने भी मौके मुआयना किया था. रामकुमार के भाई की तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.