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फर्रुखाबाद में बेटे ने कुल्हाड़ी मार कर पिता को किया लहूलुहान; उपचार के दौरान मौत, आरोपी गिरफ्तार

बताया गया कि मोहल्ला मोहल्ला गढ़ी अब्दुल मजीद निवासी मोहम्मद अहमद अंसारी (55) अपने परिवार के साथ रहते थे. अहमद अंसारी कपड़े की सिलाई का कार्य करते थे. इन दिनों बीकानेर में कार्य कर रहे थे. अहमद के छह बच्चे हैं. अहमद अंसारी के बेटे शाहनवाज के अनुसार उसका बड़ा भाई मोहम्मद अली मानसिक रूप से अस्वस्थ है. उसका फतेहगढ़ से उपचार भी चल रहा है.

शाहनवाज के अनुसार मंगलवार दोपहर पिता ने भाई मोहम्मद अली को खाना खाने के लिए कहा. इस बात पर विवाद हुआ और उसने पिता अहमद अंसारी के सिर पर कोई भारी चीज मार दी. इसके उनकी हालत बिगड़ गई. गंभीर हालत में उन्हें शहर के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया. जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. अहमद अंसारी की मौत से परिवार में कोहराम मच गया. घटना की जानकारी मिलने पर घोड़ा नखास चौकी इंचार्ज राजेश कुमार मौके पर पहुंचे और मामले की जांच-पड़ताल की.



सीओ सिटी अभय वर्मा ने बताया कि आरोपी मोहम्मद अली ने बार बार खाना खाने के लिए कहने की बात से आक्रोशित होकर अपने पिता अहमद अंसारी के सिर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था. हमले में अहमद अंसारी गंभीर रूप से घायल हो गए थे. परिजनों ने उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया था. जहां इलाज के दौरान मौत हो गई. आरोपी मोहम्मद अली को हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है. अन्य वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है.