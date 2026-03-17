फर्रुखाबाद में बिना सूचना बिजली विभाग ने कनेक्शन किये प्रीपेड, बिजली कटने से उपभोक्ता परेशान
बिजली विभाग के एसडीओ अजय कुमार यादव ने कहा, जिनके बिल नेगेटिव थे, उनका कनेक्शन काटा गया है. समस्या का समाधान जल्द ही किया जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 17, 2026 at 8:53 PM IST
फर्रुखाबाद: उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में बिजली विभाग द्वारा अधिकांश उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगा दिए गए हैं. इन मीटरों को अब प्रीपेड मोड पर शिफ्ट कर दिया गया है, जिसके कारण बकायेदारों की बिजली सप्लाई अपने आप बंद हो गई है. अचानक बिजली गुल होने से शहर के सैकड़ों परिवारों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बिजली विभाग के खंड कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं.
दफ्तर में उपभोक्ताओं की भीड़: परेशान उपभोक्ता बड़ी संख्या में भोलेपुर स्थित बिजली खंड कार्यालय के काउंटर पर जमा हुए और विभाग के खिलाफ नाराजगी जाहिर की. उपभोक्ताओं का कहना है कि वे फरवरी माह के बिल का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बिना किसी पूर्व सूचना के उनके घरों की बत्ती गुल कर दी गई.
कई लोगों ने शिकायत की कि मीटर तक बिजली की सप्लाई आ रही है, लेकिन घर के अंदर पावर सप्लाई बंद है. बिल जमा करने के बावजूद कई घंटों तक बिजली चालू नहीं हो पा रही है.
बिना मैसेज के प्रीपेड हुए मीटर: एक उपभोक्ता ने अपनी समस्या बताते हुए कहा कि उनके मोबाइल पर प्रीपेड होने का कोई संदेश प्राप्त नहीं हुआ था. जब बिजली बंद हुई तब पता चला कि मीटर को प्रीपेड कर दिया गया है और अब एडवांस रुपए जमा करने पर ही बिजली मिलेगी. कुछ उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया कि एक बार बकाया जमा करने के बाद भी तकनीकी दिक्कतों के कारण उनकी सप्लाई बहाल नहीं की गई. इससे लोगों को दोबारा और तिबारा भुगतान करने के लिए मजबूर होना पड़ा.
SDO बोले- जल्द दूर होगी परेशानी: बिजली विभाग के एसडीओ अजय कुमार यादव ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि 13 मार्च से मीटरों को प्रीपेड मोड पर सक्रिय किया गया है. जिन उपभोक्ताओं का बैलेंस नेगेटिव (माइनस) में था, सिस्टम ने उनकी बिजली सप्लाई स्वतः ही काट दी है. उन्होंने उपभोक्ताओं को सलाह दी कि वे अपने बिल और बैलेंस की जानकारी के लिए UPPCL के स्मार्ट कंज्यूमर ऐप का उपयोग करें. विभाग ने भरोसा दिलाया है कि तकनीकी समस्याओं का समाधान जल्द ही कर दिया जाएगा.
एडवांस भुगतान ही एकमात्र विकल्प: एसडीओ ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत उपभोक्ताओं को अब मोबाइल रिचार्ज की तरह बिजली के लिए भी एडवांस रुपए जमा करने होंगे. एडवांस राशि खत्म होते ही बिजली कट जाएगी, इसलिए समय रहते रिचार्ज करना अनिवार्य है. फिलहाल विभाग के कर्मचारी काउंटर पर उमड़ी भीड़ को संभालने और लोगों के मीटर रिचार्ज करने में जुटे हैं. विभाग का दावा है कि इस व्यवस्था से बिजली चोरी और बिल बकाया रहने की समस्या का स्थाई समाधान होगा.
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