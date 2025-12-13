ETV Bharat / state

शेखपुरा दरगाह मेला; यूपी से सऊदी अरब तक कायम है लड्डू की मिठास, पाकिस्तान से भी है नाता

शेखपुरा निवासी जानकर अजीजुल हक (गालिब मियां) बताते हैं कि दरगाह और लड्डू का इतिहास 701 साल पुराना है. मान्यता है कि 746 हिजरी में खास बुजुर्गहजरत शेख मखदूम का भोजपुर में इंतकाल हुआ था. हजरत शेख मखदूम की मृत्यु पर प्रसाद के रूप में वितरण के लिए सेव से खास लड्डू तैयार किया गया. जो बाद में दरगाह पर लगने वाले उर्स (मेले) के दौरान वितरण की परंपरा बन गई. जो 701 साल से बदस्तूर जारी है. इस लड्डू को शेखपुरा का लड्डू से भी जाना जाता है. यह लड्डू लोग सिर्फ हिंदुस्तान ही विदेश में अपने-अपने रिश्तेदारों को भेजते हैं.

फर्रुखाबाद : हजरत शेख मखदूम बुर्राक लंगरजहां की दरगाह पर हर साल लगने वाले उर्स (मेला) की ऐतिहासिकता सेंव से बने खास लड्डू से है. मेले में सेंव से बने लड्डू प्रसाद के रूप में बांटा जाता है. यह लड्डू देश के साथ ही विदेश में भी खूब पसंद किया जाता है. मेले में आने वाले लोग यहां से लड्डू खरीदकर विदेश में बसे रिश्तेदारों और सगे संबंधियों को भेजते हैं. यहां पर मुगल बादशाह फिरोजशाह तुगलक द्वारा निर्मित मस्जिद भी काफी अहमियत रखती है.

अजीजुल हक बताते हैं कि आज से 20 साल पहले लड्डू पाकिस्तान भी जाता था. पाकिस्तान में फर्रुखाबाद की बहुत बड़ी आबादी करांची शहर मे रहती है. वहां आज भी लड्डू बनाकर बेचा जाता है. इसके अलावा शेखपुरा का लड्डू कनाडा, जर्मनी में जाता है. जर्मनी में कायमगंज के काफी लोग रहते हैं. वह भी यहीं से लड्डू मंगाते हैं. दुकानदार मोहम्मद आरिफ कुरैशी और स्थानीय निवासी मोहम्मद नदीम ने बताया कि भारत के हर कोने में लड्डू जाता है. जिसमें हैदराबाद, मुंबई उत्तर प्रदेश आदि शामिल हैं. इसके अलावा कई पड़ोसी मुल्कों सऊदी अरब, दुबई, श्रीलंका, नेपाल ब्रिटेन और नेपाल के लोग लड्डू ले जाते हैं.

कई हस्तियां कर चुकी हैं लड्डू की तारीफ



वर्ष 2005 में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह और अखिलेश यादव यहां आए थे. प्रसाद में लड्डू को बहुत पसंद किया था. हाशमी सोहर वर्दी साहब मौलाना एहसान उल हक बताते हैं कि पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद समेत नेता और मंत्री ने लड्डू की तारीफ कर चुके हैं. लड्डू की कीमत 150 से 180 रुपये किलो है. बुजुर्ग बताते हैं कि मेले में मुगल बादशाह भी आया करते थे. इस दरगाह का नाम हजरत शेख मखदूम बुर्राक लंगरजहां है. मुगलों के समय की काफी चीजें इस दरगाह में हैं. यहां पर लगे अकबरी दरवाजा को मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया था. चारदीवारी औरंगजेब ने बनवाई थी. यहां की मस्जिद फिरोजशाह तुगलक ने बनवाई थी.





हजरत शेख मखदूम का संक्षिप्त परिचय



मान्यता के अनुसार शेख मखदूम का जन्म 557 हिजरी सन 1181 में बगदाद में हुआ था. महमूद इबने बदर को मखदूम बुर्राक लंगर जहां के खिताबात से नवाजा गया था. सन 1260 में मुल्क सिसतान की बादशाहत को ठोकर मार कर रूहानी दुनिया में निकल पड़े. दरगाह मुखदुमियां शेखपुर में 936 हिजरी (इस्लामी पंचांग) में जहीरूद्दीन बाबर, 984 हिजरी में जलालुद्दीन अकबर और 1095 हिजरी में औरंगजेब और इनके बाद 1195 हिजरी में नवाब बहादुर मुजफ्फर जंग ने हाजिरी देकर नजराने पेश किए थे. 24 सितंबर 1958 में तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट जनाब एलएन आचार्य ने दरगाह को मिलने वाली पेंशन को निरंतर जारी रखा. दरगाह शेखपुर कौमी एकता गंगा जमुनी तहजीब का संगम है. इसे बुजुर्गों की आखिरी आरामगाह भी कहा जाता है.







