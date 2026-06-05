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गौ रक्षार्थ धर्म युद्ध यात्रा; फर्रुखाबाद पहुंचे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने गाय को लेकर किया ऐसा आह्वान

फर्रुखाबाद : गौ रक्षार्थ धर्म युद्ध यात्रा लेकर निकले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती गुरुवार को फर्रुखाबाद पहुंचे. जनपद में प्रवेश करने के दौरान यात्रा का जगह-जगह पुष्प वर्षा, माल्यार्पण और जयघोष के साथ स्वागत किया गया. यात्रा जहानगंज से होते हुए फतेहगढ़ और फिर फर्रुखाबाद शहर पहुंची. लालगेट फव्वारा, चौक समेत कई स्थानों पर श्रद्धालुओं ने शंकराचार्य का स्वागत किया.





पांडेश्वरनाथ मंदिर पहुंचने पर शंकराचार्य ने भगवान के दर्शन-पूजन किए और मंदिर परिसर में आयोजित सभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने गाय को राष्ट्रमाता और राज्य माता घोषित किए जाने की मांग प्रमुखता से उठाई. शंकराचार्य ने कहा कि देश और प्रदेश की सरकारों को गौ संरक्षण के लिए ठोस निर्णय लेने चाहिए. उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आगामी चुनावों में उसी दल का समर्थन करें जो गाय को राष्ट्रमाता और राज्य माता घोषित करने की पहल करे.





सभा के दौरान शंकराचार्य ने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर गाय को राज्य माता का दर्जा देने की मांग की गई है. महाराष्ट्र में यह कदम उठाया गया है तो उत्तर प्रदेश में भी ऐसा किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि गाय केवल एक पशु नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है. उन्होंने कहा कि यदि सरकार गाय को राज्य माता घोषित कर गौवंश के संरक्षण के लिए बेहतर व्यवस्था करती है तो जनता उसका समर्थन करेगी. जो भी दल गौ संरक्षण को लेकर स्पष्ट नीति और संकल्प लेकर आएगा, उसे जनता का समर्थन मिलेगा.





शंकराचार्य ने कहा कि अब तक जनता ने सड़क, बिजली, पानी और अन्य विकास कार्यों के मुद्दों पर मतदान किया है, लेकिन गौ माता की रक्षा और सम्मान को लेकर वोट नहीं किया गया. उन्होंने सभा के दौरान हाथ उठवाकर उपस्थित लोगों को गौ संरक्षण का संकल्प दिलाया. उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति की हत्या निंदनीय है और ऐसे मामलों को गंभीरता से देखा जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि समाज में शांति, सद्भाव और कानून का सम्मान बना रहना चाहिए.