जननी सुरक्षा योजना में फर्रुखाबाद ने बनाया कीर्तिमान, गर्भवती महिलाओं के लिए किया ऐसा काम
मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर प्रदर्शित आंकड़ों के अनुसार फर्रुखाबाद जनपद ने 82.52 प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित करके प्रदेश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 15, 2026 at 11:27 AM IST
फर्रुखाबाद : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित जननी सुरक्षा योजना (JSY) में जनपद फर्रुखाबाद ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है. यह उपलब्धि जनपद में गर्भवती महिलाओं को समयबद्ध वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने तथा स्वास्थ्य विभाग की सतत मॉनिटरिंग एवं टीमवर्क का परिणाम है.
मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर प्रदर्शित आंकड़ों के अनुसार 1 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 की अवधि में जनपद के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में 4462 लाभार्थियों के संस्थागत प्रसव हुए. जिनमें से 3682 महिलाओं को जननी सुरक्षा योजना का भुगतान किया गया. इस प्रकार जनपद ने 82.52 प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित करते हुए प्रदेश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया. पिछले माह जनपद का भुगतान प्रतिशत मात्र 19.36 प्रतिशत था. प्रदेश में 63वीं रैंक थी.
डीएम डॉ. अंकुर लाठर ने बताया कि जननी सुरक्षा योजना भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन) के अंतर्गत प्रारम्भ की गई एक महत्वपूर्ण सुरक्षित मातृत्व योजना है. योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर गर्भवती महिलाओं को सरकारी अथवा मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य संस्थान में सुरक्षित प्रसव हेतु प्रोत्साहित करना है. ताकि प्रसव के दौरान होने वाली मातृ एवं नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सके.
योजना के अंतर्गत पात्र गर्भवती महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खाते में उपलब्ध कराई जाती है. इससे भुगतान प्रक्रिया पारदर्शी, समयबद्ध एवं सरल बनी और बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई. जननी सुरक्षा योजना केवल आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली योजना नहीं, बल्कि सुरक्षित मातृत्व की दिशा में भारत सरकार की सबसे प्रभावी योजनाओं में से एक है.
डीएम डॉ. अंकुर लाठर के अनुसार जनपद फर्रुखाबाद ने अल्प अवधि में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर अपनी स्थिति को बेहतर बनाई है. पिछले माह जहां जनपद 63वें स्थान पर था, वहीं नियमित समीक्षा, लंबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण, बैंक विवरणों के सत्यापन, पोर्टल पर समयबद्ध डेटा अपलोड ब्लॉक स्तर पर निरंतर अनुश्रवण के फलस्वरूप जनपद प्रदेश में द्वितीय स्थान तक पहुंच गया है. डीएम डॉ. अंकुर लाठर के मुताबिक योजना का क्रियान्वयन मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आनंद उपाध्याय के निर्देशन एवं एसीएमओ (RCH) एवं नोडल अधिकारी डॉ. सर्वेश यादव के मार्गदर्शन में किया गया. जननी सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन में अधिकांश ब्लॉकों का प्रदर्शन सराहनीय रहा.
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