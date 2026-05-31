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स्कूल चलो अभियान समीक्षा; नामांकन लक्ष्य में पिछड़ने पर दो खंड शिक्षा अधिकारियों पर एक्शन

जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर ने कलेक्ट्रेट सभागार में बेसिक शिक्षा विभाग की मासिक समीक्षा बैठक में कसे अधिकारियों के पेंच.

फर्रुखाबाद डीएम मीटिंग
फर्रुखाबाद डीएम मीटिंग. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 31, 2026 at 2:13 PM IST

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फर्रुखाबाद : बेसिक शिक्षा विभाग के 'स्कूल चलो अभियान' और नये बच्चों की नामांकन प्रक्रिया में लगातार लापरवाही सामने आ रही है. इसी की समीक्षा के लिए जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर की अध्यक्षता में शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में डीएम ने विभागीय योजनाओं, नामांकन अभियान तथा दिव्यांग बच्चों हेतु संचालित व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की. इस दौरान नामांकन लक्ष्य में पिछड़ने पर डीएम ने एक बीईओ को प्रतिकूल प्रविष्टि दी और एक अन्य को मुख्यालय से संबद्ध कर दिया. इसके अलावा सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को कड़े दिशा निर्देश दिए हैं.

समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने मोहम्मदाबाद क्षेत्र में नामांकन की खराब प्रगति पर संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि दी है. वहीं कम्पिल नगर क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम नामांकन होने पर संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को मुख्यालय से संबद्ध किए जाने के लिए निर्देशित किया है. जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि जिन विद्यालयों में 10 से कम विद्यार्थियों का नामांकन हुआ है, उनकी सूची तत्काल उपलब्ध कराई जाए. साथ ही ऐसे विद्यालयों की स्थिति के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए आवश्यक कार्यवाही कर आख्या प्रस्तुत की जाए.


जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि स्पेशल एजुकेटर द्वारा मई माह के दौरान कितने दिव्यांग बच्चों के घर जाकर भ्रमण किया गया है. इसकी विस्तृत सूची उपलब्ध कराई जाए. साथ ही विशेष आवश्यकता वाले बच्चों तक योजनाओं का लाभ सर्वोच्च प्राथमिकता से पहुंचाया जाए. प्रत्येक विद्यालय में विशेष शिविर आयोजित कर फैमिली आईडी बनाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए. इसके अलावा जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक सहायक उपकरण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें.



इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने सभी विद्यालयों में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक खेल सामग्री एवं खेल उपकरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ खेल गतिविधियों को भी विद्यालयी जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाया जाए. बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक डीआरडीए, जिला पूर्ति अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे.

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