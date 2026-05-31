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स्कूल चलो अभियान समीक्षा; नामांकन लक्ष्य में पिछड़ने पर दो खंड शिक्षा अधिकारियों पर एक्शन

फर्रुखाबाद : बेसिक शिक्षा विभाग के 'स्कूल चलो अभियान' और नये बच्चों की नामांकन प्रक्रिया में लगातार लापरवाही सामने आ रही है. इसी की समीक्षा के लिए जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर की अध्यक्षता में शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में डीएम ने विभागीय योजनाओं, नामांकन अभियान तथा दिव्यांग बच्चों हेतु संचालित व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की. इस दौरान नामांकन लक्ष्य में पिछड़ने पर डीएम ने एक बीईओ को प्रतिकूल प्रविष्टि दी और एक अन्य को मुख्यालय से संबद्ध कर दिया. इसके अलावा सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को कड़े दिशा निर्देश दिए हैं.

समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने मोहम्मदाबाद क्षेत्र में नामांकन की खराब प्रगति पर संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि दी है. वहीं कम्पिल नगर क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम नामांकन होने पर संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को मुख्यालय से संबद्ध किए जाने के लिए निर्देशित किया है. जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि जिन विद्यालयों में 10 से कम विद्यार्थियों का नामांकन हुआ है, उनकी सूची तत्काल उपलब्ध कराई जाए. साथ ही ऐसे विद्यालयों की स्थिति के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए आवश्यक कार्यवाही कर आख्या प्रस्तुत की जाए.



जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि स्पेशल एजुकेटर द्वारा मई माह के दौरान कितने दिव्यांग बच्चों के घर जाकर भ्रमण किया गया है. इसकी विस्तृत सूची उपलब्ध कराई जाए. साथ ही विशेष आवश्यकता वाले बच्चों तक योजनाओं का लाभ सर्वोच्च प्राथमिकता से पहुंचाया जाए. प्रत्येक विद्यालय में विशेष शिविर आयोजित कर फैमिली आईडी बनाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए. इसके अलावा जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक सहायक उपकरण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें.