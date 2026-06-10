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SBI शाखा में रिटायर्ड सूबेदार के लॉकर से 1 करोड़ के जेवरात गायब; बैंक कर्मियों पर शक

फर्रुखाबाद में स्टेट बैंक के लॉकर से रिटायर्ड सूबेदार रामकुमार वर्मा के करीब 1 करोड़ रुपये के जेवरात गायब होने का मामला सामने आया है.

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सूचना मिलने के बाद खंगाले जा रही बैंक की सीसीटीवी फुटेज. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 9:53 PM IST

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फर्रुखाबाद: उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक ग्राहक ने बैंक लॉकर से करीब एक करोड़ रुपये मूल्य के सोने-चांदी के जेवरात गायब होने का गंभीर आरोप लगाया है. बैंक लॉकर से इतनी बड़ी रकम के गहने चोरी होने की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और पुलिस तुरंत हरकत में आई.

पुलिस ने पीड़ित की लिखित तहरीर के आधार पर मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. पीड़ित सेवानिवृत्त (रिटायर्ड) सूबेदार रामकुमार वर्मा के अनुसार, उन्होंने परिवार की सुरक्षा के लिहाज से वर्ष 2023 में इस बैंक शाखा में एक लॉकर लिया था.

जानकारी देते रिटायर्ड सूबेदार रामकुमार वर्मा (Video Credit: ETV Bharat)

गहने गायब देख उड़े रिटायर्ड सूबेदार के होश: बीती 8 जून को जब वह अपनी पत्नी के साथ लॉकर से कुछ जरूरी सामान और गहने निकालने के लिए बैंक पहुंचे, तो लॉकर खोलते ही उनके होश उड़ गए क्योंकि अंदर रखे सारे जेवरात गायब थे. इसके तुरंत बाद उन्होंने इस बड़ी अनहोनी की लिखित शिकायत बैंक प्रबंधन और स्थानीय शाखा प्रबंधक से की. पीड़ित का आरोप है कि शिकायत करने पर बैंक मैनेजर ने अपना पल्ला झाड़ते हुए उनसे कहा कि सुरक्षा नियमों के अनुसार लॉकर केवल आप ही खोल सकते हैं, इसे कोई दूसरा व्यक्ति चाहकर भी नहीं खोल सकता. हालांकि, रिटायर्ड सूबेदार रामकुमार वर्मा का साफ तौर पर कहना है कि बैंक में अपनी व्यक्तिगत चाबी लगाने के बाद बैंक अधिकारी की मास्टर चाबी की मदद से ही लॉकर खुलता है.

बिना बैंक कर्मियों की मिलीभगत के चोरी असंभव: तकनीकी रूप से दोनों चाबियां एक साथ एक ही समय पर लगने के बाद ही लॉकर का सुरक्षित लॉक पूरी तरह से खुलता है. इसलिए पीड़ित का पूरा संदेह है कि बिना बैंक के अंदरूनी कर्मचारियों की सोची-समझी मिलीभगत के लॉकर से गहने गायब होना किसी भी स्थिति में संभव नहीं है. इस मामले में पीड़ित की पुख्ता तहरीर के आधार पर स्थानीय कोतवाली पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस अधिकारियों का इस संबंध में कहना है कि बैंक की आंतरिक जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

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बिना मास्टर चाबी के कैसे खुला लॉकर? (Photo Credit: ETV Bharat)

सीओ सिटी अभय वर्मा ने संभाली जांच की कमान: पीड़ित परिवार ने बताया कि लॉकर के भीतर पुस्तैनी सोने-चांदी के कीमती जेवरात सुरक्षित रखे हुए थे, जिनकी वर्तमान बाजार दर के अनुसार अनुमानित कीमत लगभग एक करोड़ रुपये है. इस हाई-प्रोफाइल मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इसकी कमान खुद क्षेत्राधिकारी को सौंपी गई है जो इसकी विस्तृत जांच कर रहे हैं. वहीं, इस पूरे विवाद पर बैंक प्रबंधन का अब भी यही कहना है कि तय गाइडलाइंस के अनुसार किसी भी पंजीकृत ग्राहक का लॉकर कोई दूसरा बाहरी व्यक्ति नहीं खोल सकता. इस मामले में विस्तृत जानकारी देते हुए सीओ सिटी अभय वर्मा ने बताया कि आज दिनांक 10 जून 2026 को पुलिस को इस संबंध में आधिकारिक सूचना प्राप्त हुई थी.

फॉरेंसिक टीम और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस: सूचना मिलते ही मैं खुद पुलिस बल के साथ तुरंत बैंक पहुंचा और वहां के मौजूदा बैंक मैनेजर से पूरे घटनाक्रम को लेकर विस्तार से बात की. इसके साथ ही हम लोगों ने जो मुख्य वादी हैं रामकुमार वर्मा, उनसे भी घटना के संबंध में पूरी जानकारी ली और उनके साथ खुद बैंक लॉकर रूम के अंदर गए. मौके पर जांच में यह बात दोबारा स्थापित हुई कि लॉकर के संचालन के लिए दो अलग-अलग चाबियों की आवश्यकता होती है. इसमें से एक चाबी उस ग्राहक के पास सुरक्षित रहती है जिसके नाम पर लॉकर अलॉट होता है और दूसरी मास्टर चाबी हमेशा बैंक के पास ही रहती है.

जांच में सामने आए तथ्यों पर होगी विधिक कार्रवाई: दोनों चाबियां एक साथ लगती हैं तभी लॉकर का उपयोग संभव होता है और करीब एक करोड़ की चोरी की सूचना है, इसलिए मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है. घटना की कड़ियों को जोड़ने के लिए हम लोगों ने तुरंत मौके पर जिला फोरेंसिक टीम को बुलाया, जिसने पूरे लॉकर रूम से फिंगरप्रिंट और अन्य साक्ष्य जुटाकर गहनता से जांच की है. पुलिस टीम वर्तमान में बैंक के अंदर और बाहर लगे सभी CCTV कैमरों के फुटेज की बारीकी से जांच कर रही है. जांच के दौरान जो भी संदिग्ध चीजें या विसंगतियां संज्ञान में आएंगी और जो भी वैज्ञानिक तथ्य सामने आएंगे, उसी के ठोस आधार पर आगे की सख्त वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

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