फर्रुखाबाद में स्मार्ट मीटर के खिलाफ सपा का हल्लाबोल: जबरन मीटर लगाने पर आंदोलन की चेतावनी
फर्रुखाबाद में बिना सहमति स्मार्ट और प्रीपेड मीटर लगाने पर सपा महानगर अध्यक्ष राघव दत्त मिश्रा ने कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपकर जनआंदोलन की चेतावनी दी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 18, 2026 at 7:16 PM IST
फर्रुखाबाद: उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में विद्युत उपभोक्ताओं के घरों पर जबरदस्ती स्मार्ट और प्रीपेड मीटर लगाए जाने का मामला गरमा गया है. समाजवादी पार्टी की महानगर इकाई ने इस प्रक्रिया के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया है.
कलेक्ट्रेट परिसर में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महानगर अध्यक्ष राघव दत्त मिश्रा के नेतृत्व में जमकर नारेबाजी की. सपा नेताओं ने प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की पुरजोर मांग की है.
नियमों की अनदेखी का आरोप: महानगर अध्यक्ष राघव दत्त मिश्रा ने बताया कि विद्युत विभाग उपभोक्ताओं की सहमति के बिना अपनी मनमानी कर रहा है. सपा नेताओं का तर्क है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से नियमों के विपरीत है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी उपभोक्ता के घर उसकी अनुमति के बिना स्मार्ट मीटर नहीं लगाया जा सकता. इसके बावजूद जिले के विभागीय अधिकारी उच्च न्यायालय के आदेशों की सरेआम अनदेखी कर रहे हैं.
जबरन मीटर बदलने पर नाराजगी: सपा ने आरोप लगाया कि जिले और महानगर क्षेत्र में कई स्थानों पर विभागीय कर्मचारी जबरन पुराने मीटर बदल रहे हैं. इस कार्रवाई से आम जनता और विद्युत उपभोक्ताओं में भारी आक्रोश व्याप्त है. पार्टी ने मांग की है कि किसी भी स्थिति में उपभोक्ता पर स्मार्ट मीटर न थोपा जाए. यदि मीटर बदलना अनिवार्य हो, तो प्रीपेड के स्थान पर पोस्टपेड मीटर ही लगाया जाना चाहिए और इसके लिए उपभोक्ता की लिखित सहमति जरूरी हो.
जनआंदोलन की दी चेतावनी: सपा नेताओं ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि इस मामले में जल्द सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई, तो पार्टी बड़ा जनआंदोलन करने को बाध्य होगी. ज्ञापन सौंपने के दौरान सपा पिछड़ा वर्ग प्रदेश सचिव यूनुस अंसारी, नागेंद्र सिंह शाक्य और कुलदीप भारद्वाज प्रमुख रूप से मौजूद रहे. इनके अलावा अतुल वर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, शशांक सक्सेना, पंकज सक्सेना और रोहित गुप्ता सहित कई कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई. इस प्रदर्शन के बाद से विद्युत विभाग में खलबली मची हुई है.
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