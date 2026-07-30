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फर्रुखाबाद में भूखी मर रही हैं गायें, गौशालाओं की बदहाली पर साध्वी दीप्तमिका ने जांच कमेटी बनाने की मांग की

उन्होंने कहा कि गौशालाओं की स्थिति बद से बदतर है, जहां गायें भूखी पड़ी हुई हैं और उनके बीमार होने पर कौए या बिल्लियां उन्हें नोच रहे हैं. गायों को न तो पर्याप्त मेडिकल सुविधा मिल रही है और न ही भोजन, जिस पर सरकार और स्थानीय प्रशासन को तुरंत ध्यान देना चाहिए.

फर्रुखाबाद: यूपी के फर्रुखाबाद में गुरुवार को महामंडलेश्वर आचार्य साध्वी दीप्तमिका पहुंचीं. जहां उन्होंने बताया कि गौशालाओं में सुधार की सख्त आवश्यकता है और सरकार को अनुदान देने के बाद एक निगरानी समिति बनानी चाहिए, जो समय-समय पर गौशालाओं का निरीक्षण करे.

निराश्रित गायों की सेवा में सुधार की मांग: श्री श्री 108 महामंडलेश्वर आचार्य साध्वी दीप्तमिका ने बताया कि वह आदि शक्ति गौ रक्षा अखाड़ा मां बगलामुखी और अच्छा काम ट्रस्ट से जुड़ी हैं. गुरुवार को फर्रुखाबाद जनपद में गौ रक्षा के कार्य के सिलसिले में उनका आना हुआ है. उन्होंने कई गौशालाओं का भ्रमण किया और देखा कि निराश्रित गौ माता कूड़ा खाने और चारों तरफ भटकने को मजबूर हैं. वह पूरे भारत की गौशालाओं में विचरण कर पिछले कई वर्षों से निरंतर गौ सेवा का कार्य कर रही हैं.

प्रशासन से बंजर जमीन देने की अपील: उन्होंने कहा कि हमारे सनातन में कुछ खामियां हैं, जिसके लिए समितियां बनाकर जांच करने की बहुत अधिक आवश्यकता है. दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए घटनाक्रम पर उन्होंने इसे राजनीतिक दलों की सोची-समझी साजिश बताया और युवाओं को सोच-समझकर कदम उठाने की सलाह दी. उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से बीफ व्यापार पर पूर्ण नियंत्रण लगाने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि जमीन न होने के कारण उनका सेवा कार्य रुका हुआ है, इसलिए प्रशासन से अनुरोध है कि उन्हें बंजर जमीन दी जाए ताकि वे गायों के इलाज और सेवा की व्यवस्था कर सकें.

स्मार्टफोन के कारण खत्म हो रही मानसिक शक्ति: उन्होंने प्रत्येक महिला से अपील की कि यदि बच्चों में सनातन के संस्कार जगाने हैं तो इसकी शुरुआत घर से ही प्रथम दिन से होनी चाहिए. इससे बच्चा जब युवा होगा तो उसमें मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की शक्ति बनी रहेगी. आज के समय में युवाओं की मानसिक शक्ति स्मार्टफोन के कारण और शारीरिक शक्ति पिज्जा-बर्गर जैसे खान-पान से खत्म हो रही है.

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