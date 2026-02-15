ETV Bharat / state

फर्रुखाबाद में सड़क हादसा; डीसीएम और कार की भिड़ंत, 12 साल के लड़के समेत तीन की मौत

मौके पर पहुंचे डीएम और एसपी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

फर्रुखाबाद: यूपी के फर्रुखाबाद जिले में रविवार को रोड हादसा हो गया. डीसीएम और कार की टक्कर हो गयी. इसमें 12 साल के लड़के समेत तीन लोगों की मौत हो गयी. वहीं पांच अन्य लोग घायल हो गये. सूचना मिलने पर डीएम, एसपी जिला अस्पताल लोहिया पहुंचे और घायलों के बारे में जानकारी ली है. ट्रक में ड्राइवर के दो बेटे भी सवार थे: पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने तीन लोगों की मौत की पुष्टि की और कहा कि घायलों को उपचार के लिए भेजा गया है. थाना जहानगंज क्षेत्र के ग्राम जैतपुर निवासी देवेंद्र पुत्र मलखान सिंह ट्रक ड्राइवर है. वह डीसीएम में पेट्रोल भराने गया था. उसके साथ 12 वर्षीय बेटा विराट और 15 वर्षीय बेटा सिद्धार्थ भी डीसीएम में बैठा था. सड़क हादसे में युवक घायल (Photo Credit: ETV Bharat)