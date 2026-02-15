ETV Bharat / state

फर्रुखाबाद में सड़क हादसा; डीसीएम और कार की भिड़ंत, 12 साल के लड़के समेत तीन की मौत

पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने बताया कि डीसीएम और कार की टक्कर से 12 साल के लड़के समेत तीन की मौत हो गयी.

Photo Credit: ETV Bharat
मौके पर पहुंचे डीएम और एसपी. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 15, 2026 at 11:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

फर्रुखाबाद: यूपी के फर्रुखाबाद जिले में रविवार को रोड हादसा हो गया. डीसीएम और कार की टक्कर हो गयी. इसमें 12 साल के लड़के समेत तीन लोगों की मौत हो गयी. वहीं पांच अन्य लोग घायल हो गये. सूचना मिलने पर डीएम, एसपी जिला अस्पताल लोहिया पहुंचे और घायलों के बारे में जानकारी ली है.

ट्रक में ड्राइवर के दो बेटे भी सवार थे: पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने तीन लोगों की मौत की पुष्टि की और कहा कि घायलों को उपचार के लिए भेजा गया है. थाना जहानगंज क्षेत्र के ग्राम जैतपुर निवासी देवेंद्र पुत्र मलखान सिंह ट्रक ड्राइवर है. वह डीसीएम में पेट्रोल भराने गया था. उसके साथ 12 वर्षीय बेटा विराट और 15 वर्षीय बेटा सिद्धार्थ भी डीसीएम में बैठा था.

Photo Credit: ETV Bharat
सड़क हादसे में युवक घायल (Photo Credit: ETV Bharat)

इटावा बरेली हाई-वे पर हुआ हादसा: इस दौरान थाना कादरी गेट क्षेत्र के इटावा बरेली हाई-वे पर ग्राम भाऊपुर गांव के निकट सामने से आ रही कार की डीसीएम से टक्कर हो गई. इससे कार सवार 38 वर्षीय मोहित, उनके 65 वर्षीय पिता शशि, राजेश मिस्त्री निवासी हाथी खाना, ध्रुव कुमार निवासी तलेया लेन के साथ ही ट्रक चालक देवेंद्र और दोनों बेटे घायल हो गये.

तीन लोगों की दुर्घटना में मौत: इस हादसे में विराट, मोहित और एक अज्ञात की मौत हो गयी. दुर्घटना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ लग गई थी. डीएम आशुतोष कुमार द्विवेदी और एसपी आरती सिंह ने लोहिया अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना.

Photo Credit: ETV Bharat
जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक आरती सिंह. (Photo Credit: ETV Bharat)

फर्रुखाबाद पुलिस ने शेयर की जानकारी: फर्रुखाबाद पुलिस ने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जानकारी दी है. जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक आरती सिंह थाना कादरीगेट क्षेत्रान्तर्गत इटावा-बरेली हाइवे पर शारदा कोल्ड स्टोर के पास एक डीसीएम तथा अल्टो कार की आमने-सामने की टक्कर की सूचना मिलने पर घायलों का हाल जानने पहुंचे थे.

यह भी पढ़ें- क्या आपका बच्चा भी मोबाइल गेम्स एडिक्ट है? कैसे पहचानें, क्या हैं बचाव के उपाय

TAGGED:

DCM AND CAR COLLIDE
SP AARTI SINGH
THREE INCLUDING 2 YEAR OLD BOY DIED
FARRUKHABAD ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.