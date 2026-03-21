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ईद की खुशियां मातम में बदलीं; हाईवे पर बिजली पोल से टकराई कार; 5 साल की बच्ची की मौत

सीओ ऐश्वर्या उपाध्याय ने कहा कि बिजली के पोल से कार टकरा गई. इस हादसे में 5 वर्षीय पुत्री ईनाया की मौत हो गयी.

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फर्रुखाबाद में सड़क दुर्घटना, 5 साल की बच्ची की मौत, माता-पिता समेत 4 घायल (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 21, 2026 at 10:52 PM IST

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फर्रुखाबाद: उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में शनिवार रात्रि इटावा-बरेली हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया. हाईवे पर लोहे के बिजली पोल लादकर जा रहे एक ट्रैक्टर से पीछे से आ रही कार की जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भयानक थी कि ट्रैक्टर पर लदे भारी लोहे के खंभे कार के अगले हिस्से को चीरते हुए भीतर तक घुस गए. इस दुर्घटना में कार सवार एक ही परिवार के सभी सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए और चीख-पुकार मच गई.

माता-पिता समेत चार घायल: परिजनों के अनुसार, थाना शमसाबाद के रोशनाबाद निवासी निहाल खान दिल्ली में टैक्सी चालक है और ईद का त्योहार मनाने घर आया था. वह अपनी पत्नी शबनम और तीन छोटी बेटियों ईनाया, अनाविया और अलजुमा के साथ अपनी ससुराल कमालगंज जा रहा था.

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Photo Credit: ETV Bharat (Photo Credit: ETV Bharat)

ग्राम भाऊपुर खुर्द के निकट एक कट पर अचानक ट्रैक्टर से हुई भिड़ंत ने परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और राहगीर मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को कार से बाहर निकाला.

5 वर्षीय ईनाया की मौत: सभी घायलों को तत्काल लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने 5 वर्षीय ईनाया को मृत घोषित कर दिया. निहाल की पत्नी शबनम और 4 वर्षीय पुत्री अनाविया की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें उच्च केंद्र के लिए रेफर कर दिया गया है. घटना की जानकारी मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार और भारी पुलिस बल लोहिया अस्पताल पहुँचा और पीड़ित परिवार से मुलाकात की. ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई थी.

पुलिस की कानूनी कार्रवाई शुरू: क्षेत्राधिकारी ऐश्वर्या उपाध्याय ने बताया कि इस सड़क हादसे में एक बच्ची की मौत हुई है और चार लोग घायल हैं. पुलिस ने ट्रैक्टर और क्षतिग्रस्त कार को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है. ट्रैक्टर पर क्षमता से अधिक लंबे पोल लदे होने और सुरक्षा मानकों की अनदेखी को लेकर भी जांच की जा रही है. पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि तहरीर के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

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