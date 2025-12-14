ETV Bharat / state

फर्रुखाबाद में सड़क हादसा: दो मोटरसाइकिलों की टक्कर, आर्मी जवान और छात्र की मौत, चार अन्य घायल

जिला अस्पताल लोहिया तैनात ईएमओ डॉक्टर अमन कुमार ने बताया, दो लोग मृत अवस्था में लाए गये थे. चार घायलों का इलाज किया गया.

फर्रुखाबाद: जिले में रविवार शाम थाना जहानगंज क्षेत्र के ग्राम महरूपुर बीजल के पास दो बाइक्स की आमने-सामने भिड़ंत हो गयी. इसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

सेना के जवान की मौत: हादसे में जनपद कन्नौज के थाना सौरिख क्षेत्र के ग्राम शिवसिंहपुर निवासी विनीत पुत्र राजेंद्र की मौत हो गयी. वह 35 वर्ष के थे और भारतीय सेना में जवान थे. वह वर्तमान में जम्मू में तैनात थे.सैनिक के परिजनों ने बताया वह छुट्टी पर घर आए हुए थे और अपनी पत्नी निशा और 7 साल के बेटे रोहन के साथ फर्रुखाबाद के मसेनी रामनगर स्थित अपने आवास पर आ रहे थे.

दो बाइक्स को जोरदार भिंड़ंत हुई: इसी दौरान ग्राम महरुपुर बीजल के पास सामने से आ रहे दूसरी बाइक सवार ने सैनिक की बाइक में जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि सैनिक विनीत ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया. हादसे के बाद आसपास के लोगों की भीड़ लग गई. दूसरी बाइक पर सवार एक युवक को डायल 112 पुलिस गंभीर अवस्था में अपनी गाड़ी से डॉ. राम मनोहर लोहिया जिला अस्पताल लेकर पहुंची.

कमालगंज निवासी छात्र अंकित की मौत: डॉक्टर ने अंकित को भी मृत घोषित कर दिया. अंकित पुत्र कुंवरपाल, निवासी कतरौली पट्टी, थाना कमालगंज का रहने वाला था. हादसे में ओमवीर पुत्र रामतीर्थ उम्र करीब 18वर्ष, तरा नगला, थाना जहानगंज तथा राजकुमार पुत्र सुभाष उम्र करीब 17 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गए. वहीं विनीत की पत्नी निशा और पुत्र रोहन भी घायल हुए हैं. सभी घायलों का इलाज जिला अस्पताल लोहिया में जारी है.

बुआ के पास रहता था अंकित: अंकित के पिता कुवंरपाल ने बताया कि उनका बेटा दरियागंज में अपनी बुआ के पास रहता था. हादसे की सूचना उन्हें फोन से मिली. इसके बाद वे अस्पताल पहुंचे. दो मौतों की खबर मिलते ही दोनों परिवारों में कोहराम मच गया. जिला अस्पताल लोहिया तैनात ईएमओ डॉक्टर अमन कुमार ने बताया कि दो लोगों को मृत अवस्था में लाया गया था.चार घायल भी लाए गए थे. घायलों को उपचार किया जा रहा है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

