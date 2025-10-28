पेट्रोल पंप के नाम पर रिटायर्ड फौजी से 40 लाख की ठगी; UP-MP के 5 साइबर ठग लग्जरी कार के साथ गिरफ्तार
फर्जी वेबसाइट बनाकर पेट्रोल पंप दिलाने का देते थे झांसा, 25 लाख रुपये, 6 मोबाइल और 22 एटीएम कार्ड बरामद.
October 28, 2025
फर्रुखाबाद : पेट्रोल पंप दिलाने का झांसा देकर साइबर जालसाजों ने रिटायर्ड फौजी से 40 लाख ठग लिए. पुलिस ने इस मामले में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 5 ठगों को गिरफ्तार किया है. ग्वालियर के 3 ठगों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है. उनके पास से 3 लाख रुपये बरामद किए गए थे. जबकि मुरादाबाद के 2 ठगों को मंगलवार को पकड़ा गया. थाना साइबर क्राइम पुलिस ने मामले का पर्दाफाश किया.
पुलिस ने दोनों ठगों के पास से 25 लाख रुपये, 6 मोबाइल (02 IPhone व 04 Android), 10 सिम, 22 एटीएम कार्ड और करीब 40 लाख रुपये की कीमत वाली ऑडी कार बरामद किए.
अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय सिंह ने पुलिस लाइन सभागार में मीडिया को बताया कि फर्रुखाबाद जिले के जहानगंज थाना क्षेत्र के मोइद्दीनपुर राठौर गांव निवासी पूर्व सैनिक सुरेश चंद्र सेना से रिटायर हो चुके हैं. वह थाना फतेहगढ़ क्षेत्र के ग्रानगंज में रह रहे हैं. उन्होंने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि ठगों ने उन्हें पेट्रोल पंप लगाने का लालच दिया. विभिन्न शुल्कों के नाम पर अलग-अलग खातों में उनसे 40 लाख रुपये ट्रांसफर कर लिए. ये रुपये उन्हें रिटायरमेंट के बाद मिले थे.
अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि साइबर क्राइम थाने की पुलिस ने जांच शुरू की. पुलिस ने कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश के ग्लालियर के 3 आरोपियों को पकड़ा था. उनके पास से 3 लाख रुपये बरामद किए गए थे. इनसे हुई पूछताछ में मुरादाबाद के रहने वाले दो अन्य आरोपियों के बारे में भी जानकारी मिली. पुलिस ने मंगलवार को बिलारी निवासी जुनेद आलम और थाना कटघर निवासी कादिर को गिरफ्तार कर लिया.
पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि फर्जी वेबसाइट के जरिए लोगों को पेट्रोल पंप लगवाने का झांसा देते थे. ऑनलाइन पेट्रोल पंप लाइसेंस आवंटन का प्रलोभन देकर लोगों को अपना शिकार बनाते थे. एडवांस और रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर मोटी रकम खातों में डलवाते थे. इसके बाद एटीएम कार्ड के जरिए रुपये निकाल लेते थे. ठगी के 40 लाख रुपये में से 28 लाख रुपये की बरामदगी हो चुकी है.
