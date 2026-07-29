फर्रुखाबाद में झोलाछाप डाॅक्टर की गला घोंटकर हत्या! खेत में मिला शव, सामने आई चौंकाने वाली बात
कमालगंज थाना क्षेत्र के सवासी गांव का मामला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 29, 2026 at 7:49 AM IST
फर्रुखाबाद : कमालगंज थाना क्षेत्र के सवासी गांव निवासी एक शख्स की हत्या का बात सामने आई है. उसका शव गांव के ही एक खेत के पास पड़ा मिला. सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और प्राथमिक जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. प्रथमदृष्ट्या मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है. हालांकि पुलिस या परिजन कोई इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं.
अपर पुलिस अधीक्षक गिरीश कुमार सिंह ने बताया कि मंगलवार को गंगापार थाना क्षेत्र के सवासी गांव में हरिनाम सिंह उर्फ पप्पू (40) की हत्या किए जाने की सूचना मिली थी. सूचना पर पहुंची पुलिस टीम उनका शव गांव के ही एक खेत के पास से बरामद किया. प्राथमि जांच में युवक की आंख के पास चोट व गला दबाने के निशान मिले हैं. ऐसे में आशंका है कि गला दबाकर हत्या की गई है. मौत की असल वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही स्पष्ट होगी. हरिनाम सिंह खेती-किसानी के साथ गांव व अन्य गांवों में दवा देने भी जाते थे.
अपर पुलिस अधीक्षक गिरीश कुमार सिंह के अनुसार प्रेम संबंध में युवक की हत्या किए जाने की आशंका लग रही है. हालांकि परिजनों की ओर से अभी तहरीर नहीं मिली है. तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी. पुलिस टीम घटना के सभी पहलुओं पर गहनता से जांच कर रही है. घटना के शीघ्र व सफल अनावरण के आवश्यक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं.