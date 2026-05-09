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फर्रुखाबाद में जाम प्रदर्शन; बिजली के लटकते तारों और स्मार्ट मीटर की समस्या को लेकर सड़क पर उतरे लोग

श्याम नगर में बिजली के तार जमीन तक लटक रहे हैं. कई बार घरों में करंट भी आ चुका है.

फर्रुखाबाद में लोगों का जाम प्रदर्शन.
फर्रुखाबाद में लोगों का जाम प्रदर्शन. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 9, 2026 at 7:50 AM IST

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फर्रुखाबाद : शहर के मोहल्ला श्याम नगर के लोग शुक्रवार को बिजली विभाग की लापरवाही और अनदेखी की शिकायत लेकर सड़क पर उतर पड़े. आक्रोशित लोगों ने आईटीआई से सातनपुर मंडी जाने वाले मार्ग पर बांस-बल्ली लगाकर जाम लगा दिया. जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई. करीब आधे घंटे तक यातायात प्रभावित रहा. इसके बाद पहुंची पुलिस टीम ने लोगों को समझाबुझाकर मामला शांत कराया.

बिजली विभाग की लापरवाही सुनाते उपभोक्ता. (Video Credit : ETV Bharat)

श्यामनगर मोहल्ले के लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद बिजली विभाग सड़क किनारे और गलियों में लटक रहे बिजली के तारों को ठीक नहीं कर रही है. इससे कई बार हादसे भी हो चुके हैं. अक्सर करंट घरों में उतर जाता है. बारिश के दौरान हमेशा जानलेवा हादसे का अंदेसा बना रहता है. प्रदर्शन में महिलाओं का कहना था कि कई बार घरों में करंट भी आ चुका है. छोटे बच्चों को लेकर डर बना रहता है. मोहल्ले में बंच केबल के बचाव खुले नंग तार लटक रहे हैं. सड़क पर केबल बिखरे पड़े हैं.



वहीं जाम की सूचना मिलने पर आईटीआई चौकी प्रभारी विशेष कुमार मौके पर पहुंचे और जाम खुलवाया. साथ ही समस्या के समाधान कराने का आश्वासन दिया. इसके बाद मोहल्ले के लोग पुलिस को अंदर गलियों में ले गए और बिजली विभाग की लापरवाही दिखाई. लोगों का कहना था कि बिजली बिल और स्मार्ट मीटर की समस्या का समाधान विभाग नहीं कर रहा है. इससे कई दिनों तक अंधेरे में रहना पड़ता है. लोगों की सुरक्षा को लेकर भी बिजली विभाग संवेदनशील नहीं है.

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