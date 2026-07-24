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फर्रुखाबाद कलेक्ट्रेट में भाकियू का जबरन घुसकर प्रदर्शन, जिलाध्यक्ष समेत 6 गिरफ्तार

भारतीय किसान यूनियन (टिकैत गुट) लिंक एक्सप्रेस-वे के तीन कटों के लेआउट में संशोधन की मांग को लेकर आंदोलनरत है.

भाकियू जिलाध्यक्ष समेत 6 गिरफ्तार.
भाकियू जिलाध्यक्ष समेत 6 गिरफ्तार. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 9:32 AM IST

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फर्रुखाबाद : लिंक एक्सप्रेस-वे के तीन कटों के लेआउट में संशोधन की मांग को लेकर हुए भारतीय किसान यूनियन (टिकैत गुट) के प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने भाकियू जिलाध्यक्ष अजय कटियार सहित छह पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने होमगार्ड पर हमला किया और कलेक्ट्रेट में चोरी-छिपे घुसे. वहीं गिरफ्तारी के विरोध में भाकियू कार्यकर्ताओं ने लोहिया अस्पताल में पुलिस की जीप घेर ली. हालांकि बाद में पुलिस उन्हें अदालत में पेश कर सकी.

जानकीरी देते एडीएम अरुण कुमार सिंह. (Video Credit : ETV Bharat)


बता दें, बुधवार रात भाकियू जिलाध्यक्ष अजय कटियार के नेतृत्व में पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कलक्ट्रेट में धरना दिया था. धरना लिंक एक्सप्रेसवे के तीन कटों के लेआउट में संशोधन की मांग को लेकर था. एडीएम अरुण कुमार सिंह ने बताया कि कलेक्ट्रेट परिसर में ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड की तहरीर पर भाकियू (टिकैत) के जिलाध्यक्ष अजय कटियार समेत 6 नामजद करीब 50-60 अज्ञात लोगों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने, अभद्रता, मारपीट और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था.

फर्रुखाबाद कलेक्ट्रेट में भाकियू का प्रदर्शन
फर्रुखाबाद कलेक्ट्रेट में भाकियू का प्रदर्शन (Photo Credit : ETV Bharat)
इसी मामले में पुलिस ने मिशन कम्पाउंड फतेहगढ़ निवासी भाकियू (टिकैत) जिलाध्यक्ष अजय कटियार में उनके साथी हिरासत में लिया. इसके बाद सभी आरोपितों को डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल लाया गया. उनका चिकित्सीय परीक्षण किया. आरोपियों को अस्पताल लाए जाने की सूचना पर भारी पुलिस बल तैनात रहा. जिससे पूरा अस्पताल परिसर पुलिस छावनी में तब्दील दिखाई दिया. जिलाध्यक्ष अजय कटियार नें बताया कि किसानों पर गलत तरीके से मुकदमे दर्ज किए गए हैं. सरकार किसानों को डराना चाहती है. उन पर लगाए सभी आरोप सही नहीं हैं.

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