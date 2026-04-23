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मिट्टी के भाव नहीं बिकेगा फर्रुखाबाद का आलू; सरकार ने तय किए दाम, DBT माध्यम से किसानों को भुगतान

जिला उद्यान अधिकारी राघवेंद्र सिंह ने बताया कि फर्रुखाबाद जिले में करीब 43000 हेक्टेयर में आलू की खेती की जाती है.

मिट्टी के भाव नहीं बिकेगा फर्रुखाबाद का आलू.
मिट्टी के भाव नहीं बिकेगा फर्रुखाबाद का आलू. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 23, 2026 at 2:28 PM IST

4 Min Read
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फर्रुखाबाद: जिले में 650 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 5 लाख मीट्रिक टन आलू की सरकारी खरीद की जाएगी. इसके लिए दो केंद्र बनाए जाएंगे और किसानों का आलू सीधे खरीदा जाएगा. आलू के मूल्य का भुगतान किसानों के खाते में ही DBT माध्यम से किया जाएगा.

जिला उद्यान अधिकारी राघवेंद्र सिंह ने बताया कि फर्रुखाबाद जिले में किसानों की सुविधा को देखते हुए एक क्रय केंद्र शहर क्षेत्र में एशिया की सबसे बड़ी सातनपुर मंडी के पास स्थापित होगी. वहीं, दूसरा केंद्र कमालगंज मंडी के पास स्थापित किया जाएगा. इससे किसानों को परिवहन में सहूलियत मिलेगी और खरीद की प्रक्रिया तेज हो सकेगी.

राघवेंद्र सिंह ने बताया कि इस वर्ष प्रदेश में आलू का उत्पादन बहुत ज्यादा हुआ है. दूसरे राज्यों जैसे पंजाब, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में भी आलू का उत्पादन बहुत ज्यादा हुआ है. इससे किसानों को कम रेट मिलने का डर सता रहा था. केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर इस समस्या का समाधान निकाला है.

इस योजना में भारत सरकार और राज्य सरकार के प्रयास से किसानों का आलू 6500 रुपए प्रति टन के हिसाब से खरीदा जाएगा. इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से एजेंसियां भी नामित की गई है.

जिला उद्यान अधिकारी राघवेंद्र सिंह. (Video Credit: ETV Bharat)

इसमें हॉर्टिकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन है, जो हमारे विभाग का ही कोऑपरेटिव सरकारी सोसाइटी है. साथ ही साथ मंडी परिषद को भी इसमें इंक्लूड किया जा रहा है. पीसीएफ के अलावा और भी दूसरी एजेंसी को नामित करने की बात चल रही है. विभाग इन्हीं एजेंसियां द्वारा ही आलू खरीदेगा.

जिला उद्यान अधिकारी ने बताया कि फर्रुखाबाद जिले में करीब 43000 हेक्टेयर में आलू की खेती की जाती है. लगभग 15 लाख मीट्रिक टन आलू का उत्पादन जनपद में हुआ है. अधिकांश आलू हमारे कोल्ड स्टोरेज में भंडार किया जा चुका है.

हालांकि कई जगहों पर किसानों ने बाहर ही आलू डंप किया है. अच्छी बात यह है कि उनको सही रेट मिल जाएगा. उन्होंने बताया कि बताया कि जनपद में 113 कोल्ड स्टोरेज संचालित हैं. इसमें 92% भंडारण क्षमता के सापेक्ष हमारा भंडारण हो चुका है.

हमारे यहां जो कोल्ड स्टोरेज में भंडारण क्षमता है वह 10 लाख 57 हजार मीट्रिक टन आलू का है. इसका लगभग 92% भंडारण पूरा हो चुका है. हमारे राज्य का आलू नेपाल में भी जाना शुरू हो गया है.

उन्होंने बताया कि ऐसे में सरकार द्वारा निर्धारित 650 रुपए प्रति क्विंटल का मूल्य किसानों के लिए बड़ी राहत की बात है. केंद्रों पर छंटा हुआ और सामान्य आकार का आलू स्वीकार किया जाएगा.

खरीद में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए किसानों का पंजीकरण, आधार सत्यापन और फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य की गई है. सरकारी खरीद योजना किसानों को बाजार में कम दाम मिलने की स्थिति में राहत देगी.

किसान अजय मिश्रा ने बताया कि अनुमान है कि कुल उत्पादन का आखिरी 75% आलू शीत गृहों में है. जबकि शेष बाजार में बिक चुका है या किसानों के पास उपलब्ध है.

प्रदेश सरकार ने जनपद के लिए 5 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है. खरीद प्रक्रियाओं के संचालन के लिए हैफेड, पीएससी और मंडी समिति को जिम्मेदारी दी गई है.

किसानों ने बताया कि एक बीघा आलू की बुवाई में करीब 12 हजार की लागत आती है. बाजार में वर्तमान में पुखराज, ख्याति, मोहन गरिमा जैसी हाइब्रिड प्रजातियों का भाव 400 से 550 रुपए प्रति कुंतल के बीच चल रहा है.

इससे किसानों को 4 से 5 हजार रुपए का घाटा हो रहा था. ऐसे में सरकार द्वारा निर्धारित 650 रुपए प्रति कुंटल का मूल्य किसानों के लिए बड़ी राहत है.

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