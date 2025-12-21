संकट में किसान; पुराना आलू बिका नहीं, नये को फेंकने की नौबत, लागत भी नहीं निकल रही
एक बीघा खेती में 10-12 हजार रुपये आती है और 25 से 30 पैकेट आलू निकलता है, जो 8-9 हजार रुपये में बिक रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 21, 2025 at 9:41 AM IST
फर्रुखाबाद : आलू किसानों को बहुत जोर का झटका लग रहा है. पिछले सीजन आलू की बंपर पैदावार हुई थी. इस बार भी फसल अच्छी है, लेकिन बाजार में भाव बेहद कम हैं. जिससे लागत निकालना मुश्किल हो रहा है. किसानों का कहना है कि एक बीघा में 4 से 5 हजार रुपये का घाटा हो रहा है.
किसान अजय मिश्रा ने बताया कि इस बार 25 एकड़ आलू फसल की बोई है. पुराना आलू फेंकने की स्थिति में है. शुगर फ्री चिप्स सोना आलू 200 रुपये पैकेट बिक रहा है. कोल्ड स्टोरेज का किराया 140 रुपये पैकेट जा रहा है. 30 रुपये का किराया-भाड़ा कुल मिलाकर 170 रुपये खर्च हो रहे हैं. ऐसे में बचत की बजाय जेब से पैसे लगाने पड़ रहे हैं. अब नया आलू तैयार है. नया आलू 300 से 400 रुपये पैकेट बिक रहा है. आलू की खेती में लागत (एक बीघा में) 10 से 12 हजार रुपये आती है. एक बीघे में अमूमन 25 से 30 पैकेट आलू निकलता है, जो 8 से 9 हजार रुपये में बिक रहा है. ऐसे में लागत भी नहीं निकल रही है.
चुनाव के वक्त होते होते हैं बड़े बड़े दावे
किसान अजय मिश्रा का कहना है कि जब इलेक्शन आता है तब चिप्स फैक्ट्री, आलू प्लांट खोलने के तमाम दावे किए जाते हैं. कई बार शिलान्यास भी किया गया, लेकिन चुनाव बाद कोई ध्यान नहीं दिया जाता है. फर्रुखाबाद और आलू उत्पादक जिले के किसानों का दुर्भाग्य है कि आलू प्रबंधन पर सरकार कुछ ध्यान नहीं देती है. किसान अब आत्महत्या की स्थिति में आ गया है.
किसान अतुल ने बताया कि इस बार में नया आलू मंडी में ले गया था. बिकवाली ने होने से आलू अभी मंडी में ही पड़ा है. कोई खरीदार ही नहीं है. खरीदार आलू के साइज का लफड़ा बताकर खरीदने से इनकार कर रहे हैं.
फर्रुखाबाद के जिला उद्यान अधिकारी राघवेंद्र सिंह ने बताया कि नया आलू मंडियों में पहुंचने लगा है. पुराना आलू की वजह से नए आलू के भाव कुछ कम हैं. आने वाले समय में रेट जो हैं स्टेबलाइज हो जाएंगे. आलू फेंकने की स्थिति कहीं से भी प्राप्त नहीं हुई है. पिछले वर्ष जिले में करीब 43 हजार 700 हेक्टेयर क्षेत्रफल में आलू की पैदावार हुई थी. यहां करीब साढ़े चार लाख किसान परिवार आलू की खेती पर निर्भर हैं. कुछ टाइम के लिए यह स्थिति है. आने वाले समय में हालात ठीक हो जाएंगे.
