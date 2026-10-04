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फर्रुखाबाद को आलू-जरदोजी से करोड़ों का टर्नओवर; फिर भी दिहाड़ी चंद रुपये, काम की तलाश में भटकने को मजबूर कारीगर-मजदूर

फर्रुखाबाद : आलू उत्पादन और जरी-जरदोजी हस्तशिल्प से जुड़े फर्रुखाबाद मुख्य रूप से इन्हीं दो बड़ी आर्थिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है. लोकल से ग्लोबल का सफर तय करने वाले यहां के उत्पाद देश दुनिया में शान गढ़ रहे हैं, लेकिन इन कारोबारों से जुड़े लोग खास तौर से मजदूरों की जिंदगी में बदहाली है. इन दोनों क्षेत्रों से जुड़े किसान-मजदूर और छोटे कारोबारी गंभीर आर्थिक संकट और ढांचागत चुनौतियों से जूझ रहे हैं.

कोल्ड स्टोरेज के प्रबंधक जुगल किशोर मिश्रा ने बताया कि जिले में करीब 100 से अधिक कोल्ड स्टोरेज हैं. इनमें जनवरी से दिसंबर तक काम चलता है, लेकिन मजदूरों की जरूरत 7-8 महीने की होती है. बाकी दिनों में केवल नियमित स्टाफ रहता है.

आलू उत्पादन और कोल्ड स्टोरेज के मजदूर बेहाल : कोल्ड स्टोरेज में काम करने वाले राजवीर और गोविंद का कहना है कि लदान भरती और निकासी की मजदूरी प्रति बोरी ₹12 मिलती है. 1 दिन में 150 से 200 बोरी उठा लेते हैं. इसमें ठेकेदार का कमीशन कट करके 200 से 300 रुपये दिहाड़ी होती है. महीनेभर काम मिलने की गारंटी नहीं है. इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज में महज 7 महीने ही काम होता है. ऐसे में पांच महीने काम की तलाश में भटकना पड़ता है.

किसानों को फसल का सही दाम नहीं मिलने से खेतों और मंडियों में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूरों के रोजगार पर सीधा असर पड़ रहा है. उनकी मजदूरी दरें घट गई हैं और काम के दिनों में भी कमी सामने है. लगातार होते नुकसान के चलते छोटे और सीमांत किसान परेशान हैं.

आलू किसानों के सामने चुनौतियां : फर्रुखाबाद के आलू किसान और मजदूर लागत मूल्य न मिलने और बड़े घाटे के कारण आंदोलन की राह पर हैं. सितंबर 2026 में किसानों ने 'आलू किसान बचाओ आंदोलन' के तहत आलू की माला पहनकर प्रदर्शन किया. हाइब्रिड और सफेद आलू उगाने वाले किसानों को लागत मूल्य (करीब 500-600 रुपये प्रति क्विंटल) भी नहीं मिल पा रही है. मंडी में दाम इतने गिर चुके हैं कि कोल्ड स्टोरेज का किराया चुकाना भी मुश्किल हो रहा है.

देखें ; फर्रुखाबाद के कपड़ा छपाई-कढ़ाई और आलू कोल्ड स्टोरेज से जुड़े मजदूरों के संघर्ष पर आधारित ईटीवी भारत की खास खबर. (Video Credit : ETV Bharat)

जरदोजी से जुड़े मजदूर भी मजबूर : मुगलकाल से चले आ रहे फर्रुखाबाद के पारंपरिक हस्तशिल्प में करीब 1.5 लाख कारीगर जुड़े हैं. जिनमें बड़ी संख्या घर पर काम करने वाली महिलाओं की है. एक जिला एक उत्पाद (ODOP) योजना में शामिल होने के बावजूद यह उद्योग बड़े संकट से गुजर रहा है.

90 प्रतिशत बिजनेस ठप, आर्डर भी कैंसिल : कारोबारियों का कहना है कि ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच चल रहे तनाव और युद्ध की परिस्थितियों के कारण निर्यात चौपट है. इसके चलते जरदोजी का करीब 80 से 90 प्रतिशत बिजनेस ठप है. विदेशों से मिलने वाले ऑर्डर रद्द हो गए हैं. सालाना टर्नओवर पिछले कुछ वर्षों में ₹20 करोड़ से घटकर महज ₹8 करोड़ रह गया है. इससे कारखानों के मालिक और कारीगर बेरोजगार हो रहे हैं.

फर्रुखाबाद में हस्तशिल्प का काम. (Photo Credit : ETV Bharat)

मजदूरों शिल्पियों के सामने आमदनी का संकट : कपड़े पर छपाई-कढ़ाई और आलू पट्टी से जुड़े काम पर ही फर्रुखाबाद की आधी से ज्यादा अर्थव्यवस्था टिकी है. इसी काम में मजदूर और कारीगर बड़ी संख्या में जुड़े हैं. दोनों ही कामों में ज्यादातर काम मौसमी है. दिहाड़ी या प्रति नग के हिसाब से मजदूरी मिलती है. सरकारी योजनाओं के लाभ भी सीधे नहीं मिलता है. यही कारण है कि विदेश में धमक होने के बावजूद फर्रुखाबाद के मजदूर और कारीगर दो जून की रोटी जुटाने के लिए पूरे साल भटकते रहते हैं.

फर्रुखाबाद में हस्तशिल्प का काम. (Photo Credit : ETV Bharat)



​जरदोजी का काम करने वाली रेशमा और रुखसाना का कहना है कि एक दिन में करीब 100 से 50 रुपये का ही काम हो पाता है. महीनेभर काम मिले तो बात बने. काम नहीं मिलने पर घर पर बैठना पर पड़ता. ऐसे में हर महीने राशन-पानी जुटाने के लिए साहूकार या दुकानदार का मुंह ताकना पड़ता है.



जरदोजी का काम करने वाले असलम, मोहम्मद सरताज गुलशनमीर, रोहित चौहान का कहना है कि जरदोजी के काम से करीब 20 साल से जुड़े हैं. मेहनत के हिसाब से दिहाड़ी नहीं मिलती है. एक दिन की दिहाड़ी कम से कम 500 रुपये होनी चाहिए.

फर्रुखाबाद में हस्तशिल्प का काम. (Photo Credit : ETV Bharat)



जरदोजी के काम से गृहस्थी चलाना मुश्किल : जरदोजी का काम 12 महीना चलता है. छपाई का काम बरसातों में बंद हो जाता है. जरदोजी के कारीगर महीने में 8 से 9 हजार ही कमा पाते हैं. कल्पना और रिंकी ने बताया कि धागा कटिंग की दिहाड़ी 160 रुपये मिलती है. पूरे महीने काम मिलने पर भी गुजरा नहीं होता.



कपड़े पर छपाई का काम करने वाले सुशील दीक्षित ने बताया कि बताया कि एक दिन की दिहाड़ी ₹400 है. इतनी कम मजदूरी से घर-गृहस्थी चलाना काफी मुश्किल भरा है. सरकार को मजदूरी बढ़ाने के साथ सुविधाएं बढ़ाने पर विचार करना चाहिए.

विदेश में जरी-जरदोजी कला की डिमांड. (Photo Credit : ETV Bharat)

जरदोजी व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष मुजफ्फर हुसैन रहमानी बताते हैं कि जरी जरदोजी का काम फर्रुखाबाद में बड़े पैमाने पर होता रहा है. पहले जरदोजी के काम की स्थिति ठीक थी. पड़ोसी देशों में जंग की वजह से बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है. विदेश में लहंगा, सूट साड़ी, दुपट्टा, ड्रेस की मांग काफी घट गई है. फिलवक्त जिले में करीब बड़ी 180 इकाई पंजीकृत हैं.



रहमानी बताते हैं कि फर्रुखाबाद में जरदोजी के कारीगरों की मजदूरी बहुत कम है. बड़े शहरों में जयपुर, दिल्ली, मुंबई में ज्यादा है. हालांकि कंप्टीशन के दौर में हम अपने माल की कीमत नहीं बढ़ा सकते, अन्यथा हमें ऑर्डर भी नहीं मिलेंगे. महंगाई के मुकाबले जरदोजी कारीगरों की मजदूरी नहीं बढ़ी है. यही कारण है कि जरदोजी से जुड़ी 30% से 35 % इकाइयां बंद हो गई हैं.

विदेश में भी जरी कपड़ों की मांग. (Photo Credit : ETV Bharat)



छपाई कारखाने के संचालक संतोष कुमार साध बताते हैं कि उनके पास स्प्रिंग प्रिंटिंग का कार्य होता है. जिले में करीब सात इकाइयां ही पंजीकृत हैं. प्रदूषण विभाग का काफी प्रेशर रहता है. ऐसे में छोटी इकाई संचालक सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं. बीते 5 साल में 40 -50 इकाइयां बंद हो चुकी हैं. ऐसे लोग दूसरे कायम करने लगते हैं. लहंगा दुकानदार मोहम्मद राशिद सिद्दीकी ने बताया कि महंगाई हर क्षेत्र में बढ़ गई है. श्रमिकों की दिहाड़ी भी बढ़नी जरूरी है.

फर्रुखाबाद में आलू उत्पादन से जुड़े मजदूर. (Photo Credit : ETV Bharat)

फर्रुखाबाद में आलू उत्पादन. (Photo Credit : ETV Bharat)

सहायक श्रम आयुक्त नम्रता सिंह का कहना है कि श्रम विभाग में मजदूरों-कामगारों की दो तरह की कैटिगरीज हैं. पहला असंगठित क्षेत्र, जिसमें जरदोजी, छपाई कारखाने आते हैं. दूसरी कैटेगरी, निर्माण कार्यों से संबंधित श्रमिक हैं. जिसमें मिट्टी का कार्य, इलेक्ट्रीशियन, कार्पेंटरी उन सभी का पंजीकरण है. असंगठित क्षेत्र के कार्य में लगे मजदूरों को ई-श्रम कार्ड बनाया जाता है. फिलवक्त 8 लाख 31 हजार श्रमिक पंजीकृत हैं.



निर्माण कैटिगरीज में 1 लाख 10 श्रमिक पंजीकृत हैं. दोनों कैटिगरीज को मिलाकर 9 लाख 40 हजार श्रमिक पंजीकृत हैं. इनके ईएसआई और भविष्य निधि का हिसाब किताब कानपुर से नियंत्रित होता है. उपायुक्त उद्योग सोनाली जिंदल ने बताया कि मुख्यत यहां जरी जरदोजी और वस्त्र छपाई एवं ब्लॉक पेंटिंग का उद्योग है. ओडीओपी योजना के बाद यहां 319 इकाइयां नई शुरू हुई हैं. जिसमें करीब 19 सौ लोगों को रोजगाररत हैं.

फर्रुखाबाद में आलू उत्पादन से जुड़े मजदूर. (Photo Credit : ETV Bharat)



जिला उद्यान अधिकारी राघवेंद्र सिंह ने बताया कि जिले में करीब 118 शीत ग्रह संचालित हैं. गाइडलाइन के अनुसार 30 अक्टूबर तक आलू का भंडारण किसान शीत गृह में भंडारित कर सकता है. 8 महीने कोल्ड स्टोरेज में आलू भंडारण किया जाता है. 240 दिन कोल्ड स्टोरेज में आलू भंडारण होता है. इनमें सीजनल लेबर ज्यादा रहते हैं.

फर्रुखाबाद में आलू उत्पादन. (Photo Credit : ETV Bharat)



जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर ने बताया कि जरदोजी के सेक्टर में काम करने वाले स्किल्ड लेबर श्रेणी में आते हैं. जनपद में स्किल्ड लेबर अराउंड 13 हजार हैं. ऐसे सभी वर्कर्स के ई-श्रम कार्ड बनवाए गए हैं. आयुष्मान कार्ड की भी सुविधा दी गई है. सभी को बीमा की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है. इसके अलावा श्रम विभाग की अन्य योजनाओं के लिए संबंधित विभागों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं.





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