फर्रुखाबाद के पोस्टमार्टम हाउस में शव को कुत्तों ने नोंचा, CMO ने नोडल अधिकारी से चार्ज छीना, 7 कर्मचारियों-गार्डों की सेवाएं खत्म होंगी

फर्रुखाबाद: फर्रुखाबाद में पोस्टमार्टम हाउस में एक शव को कुत्तों ने नोच डाला. यह मामला सामने आने पर सीएमओ ने सख्त रुख अपनाया. सीएमओ ने इस मामले में नोडल अधिकारी से चार्ज छीन लिया है. वहीं इस मामले में लापरवाही बरतने वाले पांच चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों और दो सिक्योरिटी गार्डों की सेवाएं समाप्त करने के लिए संबंधित संस्थाओं को पत्र भेज दिया है. इस मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा है.





मुख्य चिकित्साधिकारी अवनींद्र कुमार ने बताया कि गुरुवार शाम को शमसाबाद थाना क्षेत्र में युवक का शव लाया गया था. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हाउस के मार्च्युरी में रखवाया था. कुछ कुत्ते मार्च्युरी में घुस गए और शव को नोचने लगे. यह मामला सोशल मीडिया के जरिए संज्ञान में आया तो तुरंत एक्शन लिया गया.





उन्होंने बताया कि मौके पर पहुंचकर स्वास्थ्य कर्मचारियों को इस संबंध में फटकार लगाई है. पोस्टमार्टम हाउस के नोडल अधिकारी डिप्टी सीएमओ डॉ. दीपक को यहां से हटा दिया गया है. उनके खिलाफ शासन को पत्र लिखा गया है. उनके स्थान पर अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. सर्वेश कुमार यादव को नोडल अधिकारी बनाया गया है. इसके अलावा पांच चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों और दो सिक्योरिटी गार्डों की सेवाएं समाप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड व संविदा कर्मचारियों की संस्था को पत्र भेज दिया है.



सीएमओ अवनींद्र कुमार ने बताया कि दो सिक्योरिटी गार्ड एवं अन्य स्टाफ की तैनाती होने के बावजूद इस प्रकार की घटना अंत्यत निंदनीय है. इस मामले में लापरवाही बरतने वाले किसी भी कर्मचारी को छोड़ा नहीं जाएगी.

