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फर्रुखाबाद: सब-इंस्पेक्टर के सरकारी आवास में चोरी करने वाला दूधिया गिरफ्तार, 10 घंटे में 15 लाख के गहने बरामद

फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ में पुलिस ने सब-इंस्पेक्टर के सरकारी आवास में हुई 15 लाख की चोरी का महज 10 घंटे में खुलासा किया है.

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पुलिस महकमे को चुनौती देने वाला आरोपी चढ़ा हत्थे. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 9, 2026 at 4:39 PM IST

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फर्रुखाबाद: यूपी के फर्रुखाबाद जिला में फतेहगढ़ पुलिस ने चोरी के मामले का महज 10 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया. पुलिस ने एक ऐसे शातिर चोर को गिरफ्तार किया है, जिसने किसी आम नागरिक के घर नहीं, बल्कि पुलिस महकमे के ही सब-इंस्पेक्टर शुभम त्रिवेदी के सरकारी आवास को निशाना बनाया था.

आरोपी के कब्जे से पुलिस ने करीब 15 लाख रुपये मूल्य के सोने के आभूषण बरामद कर लिए हैं. वारदात का खुलासा पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने पुलिस लाइन सभागार में किया.

एसपी आरती सिंह ने किया चोरी का खुलासा. (Video Credit: ETV Bharat)

15 लाख के शत-प्रतिशत आभूषण बरामद: अगर आपके घर पर भी कोई नया दूधिया, सब्जी वाला या कबाड़ी आ रहा है, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए. दरअसल, पीड़ित उपनिरीक्षक के घर पर घटना से महज तीन दिन पहले ही एक नया दूधिया दूध देने आ रहा था, जिसकी गतिविधियां संदिग्ध थीं. पुलिस अधीक्षक आरती सिंह के कुशल नेतृत्व में जब पुलिस ने इस इनपुट पर काम किया, तो परतें खुलती चली गईं. गुरुवार को फतेहगढ़ पुलिस लाइन सभागार में मामले का खुलासा करते हुए एसपी आरती सिंह ने बताया कि 7 जुलाई को हुई इस वारदात के बाद पुलिस की टीमें तुरंत एक्टिव हुईं.

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तीन दिन पहले दूध देने आया था और कर दिया हाथ साफ. (Photo Credit: ETV Bharat)

आरोपी निकित यादव गिरफ्तार: शक के आधार पर जब दूधिया निकित यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. आरोपी के पास से चोरी की गई 4 चूड़ी, 2 सोने की चेन, 3 अंगूठियां, 1 जोड़ी झुमकीदार कुंडल और 1 काले मोती की माला का पेंडल (कुल कीमत 15 लाख) बरामद कर लिया गया है. पुलिस की इस त्वरित और सटीक कार्रवाई ने न केवल महकमे के भीतर बल्कि आम जनता में भी सुरक्षा का भरोसा मजबूत किया है. इस घटना ने घरेलू सहायकों और सेवा प्रदाताओं के पुलिस वेरिफिकेशन की आवश्यकता को एक बार फिर रेखांकित कर दिया है.

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