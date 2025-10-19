ETV Bharat / state

पुलिस ने वकील के घर में घुसकर पत्नी-बेटे से मारपीट और तोड़फोड़ की, हाईकोर्ट ने एसपी से मांगा जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्रुखाबाद में अधिवक्ता के घर में पत्नी, बेटे और नौकर से मारपीट और तोड़फोड़ के मामले में पुलिस अधीक्षक से जवाब मांगा.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्रुखाबाद के अधिवक्ता के घर में पुलिस द्वारा पत्नी, बेटे व नौकर से मारपीट और तोड़फोड़ के मामले में फर्रुखाबाद पुलिस अधीक्षक से जवाब मांगा है. साथ ही अधिवक्ता अवधेश मिश्र की फतेहगढ़ कोतवाली में 11 अक्टूबर 2025 को दर्ज किए गए मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.

फर्रुखाबाद पुलिस अधीक्षक आरती सिंह पर आरोप: यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर एवं न्यायमूर्ति संजीव कुमार की खंडपीठ ने फर्रुखाबाद के अधिवक्ता अवधेश मिश्र की याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता अमरेंद्र नाथ सिंह व प्रशांत सिंह रिंकू को सुनकर दिया. मामले की गंभीरता को देखते हुए रविवार को विशेष खंडपीठ ने अधिवक्ता की याचिका पर सुनवाई की. सीनियर एडवोकेट अमरेंद्र नाथ सिंह, अधिवक्ता प्रशांत सिंह व संतोष कुमार पांडेय ने कोर्ट को बताया गया कि याची के खिलाफ फर्रुखाबाद पुलिस अधीक्षक आरती सिंह के इशारे पर दुर्भावनापूर्ण तरीके से एफआईआर दर्ज की गई है.

अधिवक्ता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया: इस न्यायालय ने जिस बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में एसपी और अन्य पुलिस अधिकारियों को तलब किया, याची उस मामले में पीड़ित परिवार का अधिवक्ता है. सीनियर एडवोकेट ने बताया कि एफआईआर में उनके खिलाफ यह मामला बनाया गया है. आरोप है उसने मुकदमा अपराध संख्या 448 ऑफ 2020 के आरोपी से पांच लाख रुपये की मांग की थी ताकि उस मामले की पीड़िता मुकदमे में नामजद आरोपी के पक्ष में गवाही दे.

100 कांस्टेबलों के साथ वकील के घर पर धावा बोला: अमरेंद्र नाथ सिंह ने कहा कि यह एफआईआर पुलिस अधीक्षक को तलब करने वाले आदेश के ठीक दो दिन बाद दर्ज की गई है, जो इसकी दुर्भावनापूर्ण प्रकृति को स्पष्ट रूप से दर्शाती है. इसके बाद की गई कार्रवाई और भी अधिक स्पष्ट है. पुलिस अधीक्षक ने इसी एफआईआर के आधार पर 100 कांस्टेबलों के साथ याची के आवास पर छापा मारा और उसकी पत्नी, बेटे व नौकर को पीटा तथा घरेलू सामान को नुकसान पहुंचाया.

29 अक्टूबर तक देना है जवाबी हलफनामा: कोर्ट ने सुनवाई के दौरान उपस्थित अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम दीपक मिश्र और विपक्षी अजय चौहान के अधिवक्ता विनोद कुमार श्रीवास्तव को 29 अक्टूबर तक जवाबी हलफनामा दाखिल करने का समय दिया जाता है. कोर्ट ने विपक्षी संख्या तीन को नोटिस जारी करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्रुखाबाद के माध्यम से 48 घंटों के भीतर उन्हें तामील कराने को कहा. साथ ही ​रजिस्ट्रार अनुपालन को निर्देश दिया कि इस आदेश को पुलिस अधीक्षक फर्रुखाबाद और कोतवाली फतेहगढ़ के प्रभारी निरीक्षक को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्रुखाबाद के माध्यम से तुरंत सूचित करें.

