पुलिस ने वकील के घर में घुसकर पत्नी-बेटे से मारपीट और तोड़फोड़ की, हाईकोर्ट ने एसपी से मांगा जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्रुखाबाद के अधिवक्ता के घर में पुलिस द्वारा पत्नी, बेटे व नौकर से मारपीट और तोड़फोड़ के मामले में फर्रुखाबाद पुलिस अधीक्षक से जवाब मांगा है. साथ ही अधिवक्ता अवधेश मिश्र की फतेहगढ़ कोतवाली में 11 अक्टूबर 2025 को दर्ज किए गए मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. फर्रुखाबाद पुलिस अधीक्षक आरती सिंह पर आरोप: यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर एवं न्यायमूर्ति संजीव कुमार की खंडपीठ ने फर्रुखाबाद के अधिवक्ता अवधेश मिश्र की याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता अमरेंद्र नाथ सिंह व प्रशांत सिंह रिंकू को सुनकर दिया. मामले की गंभीरता को देखते हुए रविवार को विशेष खंडपीठ ने अधिवक्ता की याचिका पर सुनवाई की. सीनियर एडवोकेट अमरेंद्र नाथ सिंह, अधिवक्ता प्रशांत सिंह व संतोष कुमार पांडेय ने कोर्ट को बताया गया कि याची के खिलाफ फर्रुखाबाद पुलिस अधीक्षक आरती सिंह के इशारे पर दुर्भावनापूर्ण तरीके से एफआईआर दर्ज की गई है. अधिवक्ता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया: इस न्यायालय ने जिस बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में एसपी और अन्य पुलिस अधिकारियों को तलब किया, याची उस मामले में पीड़ित परिवार का अधिवक्ता है. सीनियर एडवोकेट ने बताया कि एफआईआर में उनके खिलाफ यह मामला बनाया गया है. आरोप है उसने मुकदमा अपराध संख्या 448 ऑफ 2020 के आरोपी से पांच लाख रुपये की मांग की थी ताकि उस मामले की पीड़िता मुकदमे में नामजद आरोपी के पक्ष में गवाही दे.