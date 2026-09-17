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करोड़ों की लागत से संवरेगा फर्रुखाबाद का पांचाल घाट, श्रद्धालुओं और पर्यटकों को मिलेगी राहत

फर्रुखाबाद में 4.92 करोड़ से गंगा नदी के पांचाल घाट सुंदरीकरण होने से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी.

FARRUKHABAD PANCHAL GHAT
करोड़ों की लागत से संवरेगा फर्रुखाबाद का पांचाल घाट. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 17, 2026 at 9:26 AM IST

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फर्रुखाबाद: उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा जनपद फर्रुखाबाद के महत्वपूर्ण धार्मिक एवं पर्यटन स्थल पांचाल घाट के पर्यटन विकास के लिए ₹491.55 लाख (लगभग ₹4.92 करोड़) की लागत से विभिन्न विकास कार्य कराए जाएंगे.

इन कार्यों का क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (UPSTDC) द्वारा कराया जाएगा.

विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी जी द्वारा पांचाल घाट पर विधि-विधानपूर्वक भूमि पूजन कर परियोजना के विकास कार्यों का शुभारंभ किया गया.

परियोजना के अंतर्गत गेटवे, मल्टीपरपज हॉल, टॉयलेट ब्लॉक, चेंजिंग रूम, मदर फीडिंग रूम, सुवेनियर एवं पोर्टेबल शॉप्स, सोलर लाइट, टूरिस्ट बेंच, पेयजल व्यवस्था, पार्किंग, इंटरलॉकिंग, पाव्ड एरिया, हॉर्टिकल्चर, ट्री एवं स्टैच्यू पेडेस्टल, चेन फेंसिंग तथा इंटरप्रिटेशन वॉल एवं वॉल म्यूरल सहित विभिन्न विकास कार्य शामिल हैं.

इन विकास कार्यों के पूर्ण होने से पंचाल घाट आने वाले श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी. क्षेत्र में धार्मिक एवं पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा.

इस अवसर पर परियोजना प्रबंधक सी.के. चतुर्वेदी जी उपस्थित रहे. उन्होंने परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित विकास कार्यों की जानकारी दी.

विधायक ने इस महत्वपूर्ण पर्यटन विकास परियोजना के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह का हार्दिक आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित किया. जिनके मार्गदर्शन एवं सहयोग से जनपद फर्रुखाबाद में पर्यटन विकास को निरंतर गति मिल रही है.

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फर्रुखाबाद में पर्यटन पर जोर
श्रद्धालुओं और पर्यटकों को राहत
पांचाल घाट का सुंदरीकरण
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