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फर्रुखाबाद में कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू, जानिए पूरी प्रक्रिया

फर्रुखाबाद: जिले में 20 जुलाई को उप कृषि निदेशक फर्रुखाबाद ने किसानों के लिए कई योजनाओं के अंतर्गत कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए ऑनलाइन बुकिंग प्रारम्भ कर दी है. राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए में संचालित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY), सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन (SMAM) प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीड मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू (CRM) योजनाओं के अंतर्गत कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी है.



उप कृषि निदेशक अरविन्द कुमार मिश्र ने बताया कि कृषि यंत्रों जैसे सुपर सीडर, कस्टम हायरिंग सेंटर, हैरो, कल्टीवेटर, रोटावेटर, स्ट्रॉ रीपर, ड्रोन, मल्टी क्रॉप थ्रेशर, पावर चैफ कटर, कम्बाइन हार्वेस्टर आदि पर अनुदान प्राप्त करने के लिए विभागीय पोर्टल पर 16 जुलाई 2026 अपराह्न 12 बजे से बुकिंग प्रारम्भ हो चुकी है. पंजीकृत कृषक 10 अगस्त 2026 की रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं.



उप कृषि निदेशक अरविन्द कुमार मिश्र ने बताया कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कृषकों का विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है. इच्छुक किसान विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध "यंत्र बुकिंग प्रारम्भ" लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.



उन्होंने बताया कि ऑनलाइन बुकिंग के समय एक लाख रुपये तक के अनुदान वाले कृषि यंत्रों हेतु 2500 और एक लाख रुपये से अधिक अनुदान वाले यंत्रों हेतु 5000 की टोकन धनराशि ऑनलाइन जमा करनी होगी. टोकन कन्फर्म होने के उपरांत लाभार्थियों का चयन ई-लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा. उप कृषि निदेशक ने जनपद के सभी पात्र कृषकों से समयावधि के भीतर विभागीय पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन बुकिंग कर योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की.

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