फर्रुखाबाद: घरेलू LPG सिलेंडर्स के कमर्शियल इस्तेमाल पर एक्शन, दो दुकानों पर छापा और FIR दर्ज
घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग करने पर फर्रुखाबाद जिला पूर्ति विभाग ने दो दुकानों पर LPG सिलेंडर जब्त किए और FIR दर्ज करायी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 11, 2026 at 6:00 PM IST
फर्रुखाबाद: उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का कमर्शियल इस्तेमाल करने वालों पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. जिला पूर्ति विभाग, पूर्ति निरीक्षक और नगर पालिका परिषद की संयुक्त टीम ने शहर के विभिन्न प्रतिष्ठानों पर औचक छापेमारी की. जांच के दौरान दो प्रमुख दुकानों पर घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग व्यावसायिक कार्यों में होता पाया गया. प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों कारोबारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है.
समोसे की दुकान पर छापेमारी: जिला पूर्ति अधिकारी सुरेंद्र यादव के नेतृत्व में टीम ने सबसे पहले गोलाई स्ट्रीट स्थित एक प्रसिद्ध समोसा दुकान पर छापा मारा. दुकान के भीतर घरेलू सिलेंडरों को पाइप के जरिए जोड़कर खाद्य सामग्री तैयार की जा रही थी. मौके से कई घरेलू और व्यावसायिक सिलेंडर बरामद किए गए, जिन्हें अवैध रूप से इस्तेमाल किया जा रहा था. इस मामले में दुकान संचालक कृष्ण मुरारी गुप्ता के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कोतवाली फर्रुखाबाद में रिपोर्ट दर्ज की गई है.
मिठाई भंडार में मिला LPG सिलेंडर: समोसे की दुकान के बाद प्रशासनिक टीम ने 'लाल मिठाई भंडार' का निरीक्षण किया, जहाँ स्थिति और भी गंभीर मिली. यहाँ भी व्यावसायिक गैस के बजाय घरेलू सिलेंडरों से मिठाइयां बनाई जा रही थीं. टीम ने मौके से पांच घरेलू सिलेंडर जब्त कर उन्हें अधिकृत गैस एजेंसी की सुपुर्दगी में दे दिया है. इस उल्लंघन को लेकर दुकान संचालक के खिलाफ थाना कादरीगेट में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है.
प्रशासन ने दी चेतावनी: जिला पूर्ति अधिकारी सुरेंद्र यादव ने कहा कि घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग कानूनन अपराध है और इससे राजस्व की भी हानि होती है. विभाग ने सोमवार को एक आधिकारिक पत्र जारी कर सभी प्रतिष्ठानों को नियमों का पालन करने की हिदायत दी है. उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों की लगातार निगरानी की जा रही है और आने वाले दिनों में यह अभियान और भी तेज होगा. दोषियों के खिलाफ आगे की वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है.
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