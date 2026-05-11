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फर्रुखाबाद: घरेलू LPG सिलेंडर्स के कमर्शियल इस्तेमाल पर एक्शन, दो दुकानों पर छापा और FIR दर्ज

गैस सिलेंडरों के अवैध इस्तेमाल पर प्रशासन सख्त, फर्रुखाबाद में दो बड़े व्यापारियों पर मुकदमा. ( Photo Credit: ETV Bharat )