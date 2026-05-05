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बेपरवाह बिजली अधिकारी; फर्रुखाबाद में कई स्थानों पर ट्रांसफार्मर खराब, जेई नहीं उठा रहे फोन

भारतीय किसान यूनियन ने अधीक्षण अभियंता कार्यालय पहुंच कर की शिकायत. अवर अभियंता से स्पष्टीकरण मांगा.

अधीक्षण अभियंता कार्यालय पहुंचे किसान.
अधीक्षण अभियंता कार्यालय पहुंचे किसान. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 5, 2026 at 8:14 AM IST

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फर्रुखाबाद : जिले में कई स्थानों पर ट्रांसफार्मर खराब पड़े हैं. बिजली आपूर्ति बदहाल है, ट्रिपिंग, स्मार्ट मीटर जैसी तमाम समस्याओं पर बिजली अधिकारी ध्यान नहीं दे रही हैं. अवर अभियंता उपभोक्ताओं का फोन नहीं उठाते. बिजली विभाग से संबंधित ऐसी कई शिकायतों को लेकर भारतीय किसान यूनियन के सदस्य सोमवार को अधीक्षण अभियंता कार्यालय पहुंचे. अधीक्षण अभियंता ने समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया है. साथ ही अवर अभियंता से स्पष्टीकरण मांगा है. वहीं किसानों ने समस्याओं का जल्द निस्तारण न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है.







भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभाकांत मिश्रा ने बताया कि मौजा नारायणपुर सातनपुर मंडी समेत कई गांवों में ट्रांसफार्मर खराब हैं. बिजली समस्या से फैसलें सूख रही हैं. इसके बिजली की ट्रिपिंग की समस्या बढ़ गई है. प्रीपेड स्मार्ट मीटरों में खराबी का शिकायतें आम हैं. बिजली विभाग के दावे केवल कागजों में चल रहे हैं. अगर विभाग ने जल्द समाधान नहीं किया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा.


अधीक्षण अभियंता यादवेंद्र सिंह ने बताया कि कुछ किसान समस्या लेकर आए थे. समस्याओं का संज्ञान लेकर समाधान के निर्देश दिए गए हैं. कई समस्याओं का निराकरण करा भी दिया गया है. तेज आंधी-बारिश के कारण कई जगह विद्युत आपूर्ति बाधित हुई थी. इस बाबत अवर अभियंता अनिल कुमार गौतम से स्पष्टीकरण मांगा गया है. दो दिनों के अंदर स्पष्टीकरण न देने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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POWER CRISIS IN FARRUKHABAD
FARRUKHABAD ELECTRICITY DEPARTMENT

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