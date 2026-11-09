फर्रुखाबाद में 85 करोड़ की लागत से संवारा जा रहा रेलवे स्टेशन; लगेंगी स्वचालित सीढ़ियां, इन यात्रियों को मिलेगी सहूलियतें
फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 9:38 AM IST
फर्रुखाबाद : अमृत भारत स्टेशन योजना में चयनित फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन का बदला स्वरूप जल्द ही लोगों के सामने आएगा. करीब 85 करोड़ की लागत से संवारे जा रहे रेलवे स्टेशन में तमाम आधुनिक सहूलियतें मिलेंगी. खास तौर से बुजुर्गों, दिव्यांगों और महिला मुसाफिरों के लिए काफी सुविधाएं विकसित की जा रही है. यह जानकारी सांसद मुकेश राजपूत ने साझा की. इस दौरान सांसद ने अपनी जीत के विवाद की बातें भी ईटीवी भारत से साझा कीं.
बता दें, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के 1,300 से अधिक रेलवे स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है. इसके तहत रेलवे स्टेशनों पर बेहतर और आधुनिक प्रतीक्षा कक्ष, लिफ्ट, एस्केलेटर और चौड़े फुटओवर ब्रिज, मुफ्त वाई-फाई और डिजिटल सूचना प्रणाली, दिव्यांगजन के लिए सुविधाएं और रैंप, स्थानीय संस्कृति और वास्तुकला के अनुसार स्टेशन भवनों का डिज़ाइन, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा, स्टेशन के दोनों ओर प्रवेश द्वार और बेहतर मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी पर जोर दिया जा रहा है.
सांसद मुकेश राजपूत ने बताया कि फर्रुखाबाद जिले में आधुनिक स्टेशन बनकर तैयार हो रहा है. जिसकी लागत करीब 80 से 85 करोड़ रुपये आएगी. इसके बाद बुजुर्गों, दिव्यांगों और महिलाओं को एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने में काफी सहूलियत होगी. इसके लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और रेल मंत्री का आभार है.
ईटीवी भारत से बातचीत में सांसद ने अपनी जीत के विवाद को लेकर सपा मुखिया को घेरा. सांसद ने कहा कि फर्रुखाबाद लोकसभा सीट की हार से अखिलेश यादव बौखलाए हुए हैं. हमारी जीत दोपहर तीन बजे ही सुनिश्चित हो गई थी. तकनीकि कारणों की वजह से दोबार गिनती रात को हुई थी. कई लोकसभा सीटों पर काफी अंतर से उनकी ही पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं. ऐसे में तमाम आरोप अनर्गल हैं.
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