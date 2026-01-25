फर्रुखाबाद में मंत्री असीम अरुण बोले-भाजपा को हराने के लिए समाज में विघटन पैदा कर रहा विपक्ष

ETV Bharat / state

पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने कहा कि 2027 का चुनाव अत्यंत निकट है. इससे पूर्व में जिला पंचायत के चुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित करानी है. इसके लिए कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को संगठन के समस्त अभियानों के साथ जुड़े रहना है. केंद्र व प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं को प्रचारित और प्रसारित करके जन-जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं की है. भाजपा सरकार हर वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए कार्य कर रही है.

फर्रुखाबाद : फतेहगढ़ स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से बातचीत के दौरान समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने संगठन के अभियानों से जुड़ने का आह्वान किया. साथ ही विपक्ष से सावधान रहने की नसीहत दी. असीम अरुण ने कहा कि विपक्ष सत्ता में वापसी के लिए समाज में विघटन पैदा कर रहा है. इसके बाद मंत्री ने संस्कृत पंडाल मेला श्री रामनगरिया पांचाल घाट में उद्यान विभाग के कृषि मेले में शिरकत की.

राज्य मंत्री ने कहा कि विपक्ष के लोग भाजपा को हराने के लिए समाज में विघटन पैदा कर रहे हैं. विपक्ष दोबारा सत्ता में आने के लिए भाजपा की नीतियों को जन विरोधी बता रहे हैं. ऐसे में कार्यकर्ताओं को सतर्कता के साथ उनकी इस रणनीति का सामना करना है. पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के बाद राज्य मंत्री का काफिला पांचाल घाट रामनगरिया मेला में पहुंचा. जहां उन्होंने कृषि प्रदर्शनी का जायजा लिया और इसके बाद उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर आयोजित प्रशासनिक कार्यक्रमों में शामिल हुए.





एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत संस्कृत पंडाल मेला श्री रामनगरिया पांचाल घाट में उद्यान विभाग द्वारा आयोजित दो दिवसीय कृषक गोष्ठी मेला व भ्रमण कार्यक्रम में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने कई किसानों को सम्मानित किया. बागवानी में नवीनीकरण से पीएमएफएमआई योजना लाभ लेने वाले कृषक मनीष गंगवार को अनुदानित धनराशि की सांकेतिक चेक प्रदान किया. हाईटेक नर्सरी में योगदान के लिए मनीष सैनी को अनुदान राशि प्रदान की.

कृषि गोष्ठी में औद्योगिक खेती से संबंधित तकनीकी जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र जाजपुर बंजारा के कृषि वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. अरविंद सिंह और डॉ. जगदीश मिश्र, डॉ. विकास चौधरी, डॉ. महेंद्र प्रसाद एवं गुंजा जैन पर्यावरणविद ने दी. साथ ही जैविक खेती फसलों में कम से कम खरपतवारनशाक कीटनाशक एवं रासायनिक खाद के प्रयोग की जानकारी दी. गोष्ठी में जिला विकास अधिकारी एस.के तिवारी ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन और आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी राघवेंद्र सिंह ने योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी.



