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फर्रुखाबाद माइनिंग स्कैम: 24 हजार की रिश्वत लेते खनन अधिकारी संजय प्रसाद गिरफ्तार, विजिलेंस का एक्शन

इस हाई-प्रोफाइल कार्रवाई के दौरान विजिलेंस की टीम ने मौके से खनन अधिकारी के एक करीबी सहयोगी को भी हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ जारी है. खनन अधिकारी की इस अचानक हुई गिरफ्तारी की खबर जैसे ही आम हुई, पूरे जिले के प्रशासनिक अमले और खनन विभाग में हड़कंप मच गया.

फर्रुखाबाद: उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में शुक्रवार को सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की गई. यहां विजिलेंस विभाग की विशेष टीम ने एक सफल छापेमारी करते हुए जिला खनन अधिकारी संजय प्रसाद को 24 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया.

खनन अनुमति के नाम पर मांगी थी घूस: इस मामले को लेकर फतेहगढ़ कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक तेज सिंह ने बताया कि एक स्थानीय शिकायतकर्ता ने विजिलेंस टीम से संपर्क कर गंभीर आरोप लगाया था कि खनन संबंधी जरूरी अनुमति पत्र दिलाने के नाम पर खनन अधिकारी संजय प्रसाद ने 24 हजार रुपये की रिश्वत की मांगी थी. पीड़ित की शिकायत के आधार पर विजिलेंस टीम ने सबसे पहले पूरे मामले का बारीकी से सत्यापन किया. तय योजना के मुताबिक, शुक्रवार दोपहर को विजिलेंस की टीम ने खनन अधिकारी के सरकारी आवास के आसपास अपनी घेराबंदी कर ली थी.

कानपुर में दर्ज होगी भ्रष्टाचार की एफआईआर: जैसे ही शिकायतकर्ता ने केमिकल लगे नोटों के रूप में रिश्वत की रकम खनन अधिकारी को सौंपी, वैसे ही अलर्ट खड़ी टीम ने धावा बोलकर अधिकारी को रंगे हाथ दबोच लिया. इस सफल ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद विजिलेंस टीम आरोपी खनन अधिकारी और उसके सहयोगी को अपने साथ लेकर सीधे फतेहगढ़ कोतवाली पहुंची. कोतवाली परिसर में ही विजिलेंस के वरिष्ठ अधिकारियों ने दोनों आरोपियों से पूछताछ की औरॉ मामले से जुड़े सभी आवश्यक विधिक साक्ष्य जुटाए. कोतवाली प्रभारी तेज सिंह ने बताया कि विजिलेंस टीम की जांच पूरी होने के बाद FIR कानपुर स्थित विजिलेंस थाने में दर्ज कराई जाएगी.

जांच के बाद सार्वजनिक होगी विस्तृत रिपोर्ट: फिलहाल कोतवाली में आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आगे की अन्य सभी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है. विजिलेंस के अधिकारियों का कहना है कि जांच प्रक्रिया पूरी होने और कानूनी औपचारिकताएं खत्म होने के बाद ही इस मामले की रिपोर्ट आधिकारिक रूप से सार्वजनिक की जाएगी. अधिकारियों ने कहा कि किसी भी विभाग में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पीड़ितों की शिकायत पर तत्काल ऐसे ही कड़े कदम उठाए जाते रहेंगे.

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