फर्रुखाबाद में समाधान दिवस पर जिलाधिकारी सख्त: लेखपाल और ग्राम विकास अधिकारी सस्पेंड
डीएम डॉ अंकुर लाठर ने जनसामान्य की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए उनके त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 2, 2026 at 5:25 PM IST
फर्रूखाबाद : फर्रूखाबाद जिला में जिलाधिकारी डॉ अंकुर लाठर की अध्यक्षता में तहसील अमृतपुर में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया. समाधान दिवस के दौरान जनसामान्य की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए उनके त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए.
जिलाधिकारी डॉ अंकुर लाठर ने बताया कि इस अवसर पर विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 114 शिकायतें प्राप्त हुईं. इनमें राजस्व विभाग की 48, पुलिस विभाग की 22, विद्युत विभाग की 03, विकास विभाग की 18, खाद्य एवं रसद विभाग की 05 तथा अन्य विभागों की 13 शिकायतें शामिल रहीं. मौके पर 02 शिकायतों का निस्तारण किया गया.
जिलाधिकारी द्वारा प्राप्त शिकायतों में से 05 महत्वपूर्ण प्रकरणों पर उसी दिन सायं तक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए.
समाधान दिवस के दौरान जिलाधिकारी ने कार्यों में लापरवाही बरतने पर कड़ा रुख अपनाते हुए लेखपाल उत्कर्ष दुबे एवं ग्राम विकास अधिकारी मानेंद्र सिंह को निलंबित करने के निर्देश दिए.
उन्होंने स्पष्ट किया कि जनसमस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त शिकायतों का निस्तारण शासन की मंशा के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर एवं निर्धारित समय सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए.
उन्होंने कहा कि समाधान दिवस का उद्देश्य जनता को त्वरित न्याय एवं राहत प्रदान करना है, इसलिए सभी अधिकारी इस कार्य को गंभीरता से लें.
उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि शिकायतों के निस्तारण में पारदर्शिता एवं गुणवत्ता बनाए रखी जाए, शिकायतकर्ता को संतोषजनक समाधान उपलब्ध कराया जाए. साथ ही, लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा कर शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए.
जिलाधिकारी द्वारा सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर 03 लाभार्थियों को मौके पर ही आयुष्मान कार्ड बनवाकर वितरित किए गए.
इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उप जिलाधिकारी अमृतपुर सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे.