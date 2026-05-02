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फर्रुखाबाद में समाधान दिवस पर जिलाधिकारी सख्त: लेखपाल और ग्राम विकास अधिकारी सस्पेंड

समाधान दिवस पर लेखपाल और ग्राम विकास अधिकारी सस्पेंड. ( ETV Bharat )

फर्रूखाबाद : फर्रूखाबाद जिला में जिलाधिकारी डॉ अंकुर लाठर की अध्यक्षता में तहसील अमृतपुर में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया. समाधान दिवस के दौरान जनसामान्य की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए उनके त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए. जिलाधिकारी डॉ अंकुर लाठर ने बताया कि इस अवसर पर विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 114 शिकायतें प्राप्त हुईं. इनमें राजस्व विभाग की 48, पुलिस विभाग की 22, विद्युत विभाग की 03, विकास विभाग की 18, खाद्य एवं रसद विभाग की 05 तथा अन्य विभागों की 13 शिकायतें शामिल रहीं. मौके पर 02 शिकायतों का निस्तारण किया गया. जिलाधिकारी द्वारा प्राप्त शिकायतों में से 05 महत्वपूर्ण प्रकरणों पर उसी दिन सायं तक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए. समाधान दिवस के दौरान जिलाधिकारी ने कार्यों में लापरवाही बरतने पर कड़ा रुख अपनाते हुए लेखपाल उत्कर्ष दुबे एवं ग्राम विकास अधिकारी मानेंद्र सिंह को निलंबित करने के निर्देश दिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि जनसमस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.