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पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के ट्रस्ट की 25 एकड़ भूमि का पट्टा निरस्त

डाॅ. जाकिर हुसैन ट्रस्ट को 30 साल पहले 25 एकड़ भूमि का पट्टा मिला था.

डाॅ. जाकिर हुसैन ट्रस्ट
डाॅ. जाकिर हुसैन ट्रस्ट (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 24, 2026 at 11:35 AM IST

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फर्रुखाबाद : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के डाॅ. जाकिर हुसैन ट्रस्ट को 30 साल पहले मिला 25 एकड़ भूमि का पट्टा निरस्त कर दिया गया है. यह भूमि अब चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग को दी जाएगी. यह जानकारी भाजपा विधायक सुशील शाक्य ने साझा की है.

जानकारी देते भाजपा विधायक सुशील शाक्य. (Video Credit : ETV Bharat)

भाजपा विधायक सुशील शाक्य ने बताया कि इस मामले में विधानसभा में सवाल उठाया गया था. इसके बाद जिलाधिकारी फर्रुखाबाद ने 13 मई 2025 को अपर जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी व एसडीएम कायमगंज की तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की थी. समिति की रिपोर्ट के अनुसार पट्टेदार द्वारा शर्तों का पालन नहीं किया गया. भूमि पर धर्मार्थ चिकित्सालय एक अप्रैल 2025 तक भी नहीं बनाया गया और इसका उपयोग निजी लाभ के लिए पाया गया. ऐसे में समिति ने पट्टा निरस्त कर पुन: लोकहित में जमीन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को दिए जाने की संस्तुति की गई है.

विधायक सुशील शाक्य ने बताया कि उक्त ट्रस्ट की जमीन शमशाबाद के एक मुस्लिम परिवार को वृक्षारोपण के लिए दी गई थी. परिवार ने 5-6 वर्ष तक वृक्ष लगाए, लेकिन 1995 में यह जमीन अधिग्रहण करके पूर्व राष्ट्रपति डाॅ. जाकिर हुसैन ट्रस्ट के नाम कर दी गई. मैंने इसकी वर्ष 1996 में ही कंप्लेंट की थी. उस समय सलमान खुर्शीद विदेश मंत्री थे. उनके प्रभाव के कारण कार्रवाई नहीं हो सकी.



विधायक सुशील शाक्य के मुताबिक 19 फरवरी 2026 को विधानसभा में नियम 51 के अंतर्गत इस संबंध में सूचना मांगी गई थी. इसके बाद उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की ओर से अवगत कराया है कि जिलाधिकारी फर्रुखाबाद ने 13 मई 2025 को अपर जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी व एसडीएम कायमगंज की तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की थी. समिति की रिपोर्ट के अनुसार पट्टेदार द्वारा शर्तों का पालन नहीं किया गया. भूमि पर धर्मार्थ चिकित्सालय भी नहीं बनाया गया. इसका उपयोग निजी लाभ के लिए पाया गया. ऐसे में पट्टा निरस्त कर पुन: लोकहित में जमीन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को दिए जाने की संस्तुति की गई है.

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