WATCH: कन्हैया मित्तल ने भजनों पर झुमाया, बोले-ज्यादा करोगे तो लाहौर में भी बना देंगे अयोध्या

खाटू श्याम के जगराता कार्यक्रम में, स्टेज पर भजन गाते गायक कन्हैया मित्तल. ( Photo Credit; ETV Bharat )

फर्रुखाबाद: खाटू श्याम के जगराता कार्यक्रम में भजन गायक कन्हैया मित्तल फर्रुखाबाद पहुंचे. जागरण में उन्होंने एक से बढ़कर एक भजन पेश किए. इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान पर भी निशाना साधा. कहा कि ज्यादा खींचतान करोगे तो लाहौर में भी एक अयोध्या बना दी जाएगी. फर्रुखाबाद पहुंचे प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल. (Video Credit; ETV Bharat) फर्रुखाबाद फतेहगढ़ मुख्य मार्ग पर स्थित एक गेस्ट हाउस में यह आयोजन हुआ. कार्यक्रम में भजन गायक कन्हैया मित्तल के आने का समय 8 बजे तय था, लेकिन निर्धारित समय से वह करीब 2 घंटे देरी से मंच पर पहुंचे. उस दौरान उनकी एक झलक देखने को लोग बेताब दिखे.