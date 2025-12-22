WATCH: कन्हैया मित्तल ने भजनों पर झुमाया, बोले-ज्यादा करोगे तो लाहौर में भी बना देंगे अयोध्या
फर्रुखाबाद के आयोजन में श्याम भक्तों को झुमाया, एक से बढ़कर एक भजन पेश किए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 22, 2025 at 11:39 AM IST|
Updated : December 22, 2025 at 12:02 PM IST
फर्रुखाबाद: खाटू श्याम के जगराता कार्यक्रम में भजन गायक कन्हैया मित्तल फर्रुखाबाद पहुंचे. जागरण में उन्होंने एक से बढ़कर एक भजन पेश किए. इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान पर भी निशाना साधा. कहा कि ज्यादा खींचतान करोगे तो लाहौर में भी एक अयोध्या बना दी जाएगी.
फर्रुखाबाद फतेहगढ़ मुख्य मार्ग पर स्थित एक गेस्ट हाउस में यह आयोजन हुआ. कार्यक्रम में भजन गायक कन्हैया मित्तल के आने का समय 8 बजे तय था, लेकिन निर्धारित समय से वह करीब 2 घंटे देरी से मंच पर पहुंचे. उस दौरान उनकी एक झलक देखने को लोग बेताब दिखे.
प्रस्तुति के दौरान उन्होंने जयकारे के साथ “हे मां मुझे तेरी जरूरत है...'' भजन गाया. इसके बाद खाटू श्याम के भजनों को पेश किया. भजन गाते समय कन्हैया मित्तल ने पाकिस्तान और भारत माता के विरोधियों को लेकर कहा, "ज्यादा खींचतान करोगे तो एक अयोध्या लाहौर में भी बना दी जाएगी. इसी के साथ उन्होंने सभी से भारत माता के जय के उद्घोष लगवाए.
वहीं कार्यक्रम में अनियंत्रित हो रही भीड़ को संभालने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी. साथ ही भीड़ का आलम ये रहा कि गेस्ट हाउस के अंदर से लेकर बाहर सड़क तक लोगों का क्राउड रहा. हर कोई अंदर जाने को बेताब दिखा. कार्यक्रम में एटा, इटावा, मैनपुरी, कन्नौज हरदोई, शाहजहांपुर, बदायूं, बरेली आदि स्थानों से लोग कन्हैया मित्तल को सुनाने आए थे.
