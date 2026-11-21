फर्रुखाबाद के ढाई घाट पर 23 से 25 नवंबर तक लगेगा कार्तिक मेला, डीएम और एसपी ने परखी तैयारियां
23 से 25 नवंबर 2026 तक होने वाले कार्तिक मेले की तैयारियों का डीएम डॉ. अंकुर लाठर और एसपी आरती सिंह ने निरीक्षण किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 6:16 PM IST
फर्रुखाबाद: यूपी के फर्रुखाबाद जिले में जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर एवं पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने शमशाबाद स्थित ढाई घाट पर 23, 24 एवं 25 नवम्बर 2026 को होने वाले कार्तिक मेले की तैयारियों एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मेला परिसर, घाट एवं श्रद्धालुओं की आवाजाही से संबंधित व्यवस्थाओं का बारीकी से परीक्षण किया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.
जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर ने जिला पंचायत अधिकारी एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि कार्तिक मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए उनकी सुरक्षा, सुविधा एवं सुगम आवागमन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय से पूर्ण कर ली जाएं. घाट पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए पर्याप्त एवं मजबूत बैरीकेडिंग सुनिश्चित की जाए, जिससे स्नान के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की संभावना न रहे.
सीसीटीवी कैमरे और झूलों की सुरक्षा जांच अनिवार्य: इसके साथ ही घाट एवं मेला परिसर में सीसीटीवी कैमरों की समुचित व्यवस्था की जाए तथा सुरक्षा के सभी आवश्यक मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए. जिलाधिकारी ने मेले में लगने वाले झूलों एवं अन्य मनोरंजन संबंधी गतिविधियों को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि झूलों को लगाने से पहले उनकी गुणवत्ता एवं सुरक्षा मानकों की विधिवत जांच कराई जाए. तय सुरक्षा मानकों को पूरा करने वाले झूलों को ही लगाने की अनुमति दी जाए.
स्वच्छता, रोशनी और महिला श्रद्धालुओं की सुविधा पर जोर: किसी भी हाल में सुरक्षा मानकों की अनदेखी न की जाए, ताकि मेले में आने वाले बच्चों एवं अन्य श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके. उन्होंने मेला परिसर में साफ-सफाई की बेहतर व्यवस्था बनाए रखने, पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने तथा पूरे मेला क्षेत्र में समुचित प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पर्याप्त संख्या में अस्थायी शौचालयों की व्यवस्था करने एवं उनकी नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित कराने को कहा. महिला श्रद्धालुओं की सुविधा एवं निजता को ध्यान में रखते हुए घाट के निकट सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित चेंजिंग रूम की व्यवस्था अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश भी दिए.
लापरवाही बर्दाश्त नहीं, भारी पुलिस बल रहेगा तैनात: जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो. सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ अपने-अपने दायित्वों का निर्वहन करें तथा मेला शुरू होने से पहले सभी व्यवस्थाओं का फिर से परीक्षण कर लें. उन्होंने स्पष्ट किया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा, स्वच्छता एवं सुविधा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर संबंधित पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए मेले में पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, भीड़ नियंत्रण, यातायात प्रबंधन एवं संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए, ताकि श्रद्धालु सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण वातावरण में मेले में शामिल हो सकें.
यह भी पढ़ें- घायल होने के बावजूद नहीं मानी हार, जानें कैसे नायक जदुनाथ सिंह ने 1948 युद्ध में बचाया था भारत का नौशेरा सेक्टर