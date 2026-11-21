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फर्रुखाबाद के ढाई घाट पर 23 से 25 नवंबर तक लगेगा कार्तिक मेला, डीएम और एसपी ने परखी तैयारियां

महिला श्रद्धालुओं के लिए चेंजिंग रूम और पेयजल पर खास फोकस, जानिए ढाई घाट मेले की पूरी तैयारी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

फर्रुखाबाद: यूपी के फर्रुखाबाद जिले में जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर एवं पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने शमशाबाद स्थित ढाई घाट पर 23, 24 एवं 25 नवम्बर 2026 को होने वाले कार्तिक मेले की तैयारियों एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मेला परिसर, घाट एवं श्रद्धालुओं की आवाजाही से संबंधित व्यवस्थाओं का बारीकी से परीक्षण किया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर ने जिला पंचायत अधिकारी एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि कार्तिक मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए उनकी सुरक्षा, सुविधा एवं सुगम आवागमन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय से पूर्ण कर ली जाएं. घाट पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए पर्याप्त एवं मजबूत बैरीकेडिंग सुनिश्चित की जाए, जिससे स्नान के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की संभावना न रहे.