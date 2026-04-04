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फर्रुखाबाद: कायमगंज तहसील में भिड़े SDM और विधायक, जमीन पैमाइश पर हुई तीखी बहस

फर्रुखाबाद के कायमगंज में संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान जमीन पैमाइश के मामले में एसडीएम और विधायक डॉ. सुरभि के बीच तीखी नोकझोंक हो गई.

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SDM और विधायक में हुई 'जुबानी जंग'. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 4, 2026 at 9:41 PM IST

3 Min Read
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फर्रुखाबाद: उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद की कायमगंज तहसील में शनिवार को हुआ संपूर्ण समाधान दिवस उस समय हंगामे की भेंट चढ़ गया, जब भूमि पैमाइश के एक मामले ने तूल पकड़ लिया. शिकायतकर्ता की गुहार पर चर्चा के दौरान उपजिलाधिकारी अतुल कुमार सिंह और क्षेत्रीय विधायक डॉ. सुरभि के बीच जमकर तीखी नोकझोंक हुई.

इस वाकये का वीडियो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया. मामला ग्राम मुरैठी निवासी रघुराज सिंह के गाटा संख्या-43 की पक्की पैमाइश से जुड़ा हुआ है. पीड़ित किसान का आरोप है कि पैमाइश स्वीकृत होने के बावजूद राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर भी बिना कार्रवाई किए लौट आती है.

फर्रुखाबाद: समाधान दिवस में मचा बवाल (Video Credit: ETV Bharat)

राजस्व टीम पर भ्रष्टाचार आरोप: शिकायतकर्ता रघुराज सिंह ने अपने प्रार्थना पत्र में गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्व टीम कई बार मौके पर पहुंची लेकिन द्वितीय पक्ष के दबाव में कार्रवाई नहीं की गई. पत्र के मुताबिक, पहले पैमाइश के लिए तारीख तय की गई थी, लेकिन बाद में दबंगों के प्रभाव में आकर इसे अचानक रुकवा दिया गया. मामला जब समाधान दिवस में विधायक डॉ. सुरभि के सामने आया, तो उन्होंने इस पर कड़ा रुख अपनाया. उन्होंने अधिकारियों से सवाल किया कि जब पैमाइश का आदेश पहले ही जारी हो चुका था, तो उसे बीच में किसके दबाव में रोका गया. विधायक ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर असंतोष जताते हुए इसे भ्रष्टाचार और लापरवाही का नतीजा बताया.

नक्शा दुरुस्त न होने का SDM ने दिया तर्क: विधायक के तीखे सवालों का जवाब देते हुए एसडीएम अतुल कुमार सिंह ने अपना पक्ष रखा और स्थिति स्पष्ट की. उन्होंने तर्क दिया कि मौके का सरकारी नक्शा दुरुस्त न होने के कारण तकनीकी रूप से पैमाइश को रोकना पड़ा था. एसडीएम ने कहा कि नक्शा सही होते ही नियमानुसार आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और किसी भी पक्ष के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा. हालांकि, विधायक इस जवाब से संतुष्ट नजर नहीं आईं और उन्होंने इसे केवल मामले को टालने का बहाना करार दिया. दोनों पक्षों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि वहां मौजूद अन्य अधिकारी और फरियादी मूकदर्शक बने रहे.

विधायक ने डीएम से शिकायत की: विधायक डॉ. सुरभि ने इस मामले को लेकर कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि वह जिलाधिकारी को पूरे घटनाक्रम से अवगत कराएंगी. उन्होंने मांग की है कि गरीब किसान को परेशान करने वाले और दबंगों का साथ देने वाले राजस्व कर्मियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. विधायक ने कहा कि जनता के कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा. फिलहाल, कायमगंज तहसील में उठा यह विवाद पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है. अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इस मामले में आगे क्या रुख अपनाता है और पीड़ित किसान को न्याय मिल पाता है या नहीं.

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