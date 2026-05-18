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फर्रुखाबाद: बहन से खेल-खेल में हुआ झगड़ा, मां की डांट के बाद 8 साल के लड़के ने किया सुसाइड

फर्रुखाबाद: यूपी के फर्रुखाबाद जिला में थाना जहानगंज क्षेत्र के गांव पट्टिया छेदा सिंह में एक सुसाइड केस ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. भाई-बहन के मामूली विवाद और मां की डांट से आहत होकर 8 वर्षीय मासूम ने ऐसा खौफनाक कदम उठा लिया, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. जहानगंज थानाध्यक्ष ने बताया कि पुलिस को अभी परिजन ने लिखित सूचना नहीं दी है और शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है. जहानगंज थाना प्रभारी पूनम अवस्थी ने कहा कि शुरुआती जानकारी के अनुसार लड़के अपनी 10 वर्षीय बहन के साथ घर के बाहर खेल रहा था.

मां की डांट दिल पर ले गया बच्चा: खेल-खेल में दोनों भाई-बहन के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया और गुस्से में 8 साल के लड़के ने अपनी बहन के बाल खींच दिए. जब दोनों घर पहुंचे तो मां ने इस बात पर गोपाल को डांटा. लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि मासूम बच्चा इस छोटी सी बात को अपने दिल पर ले लेगा. कुछ देर बाद मां हमेशा की तरह घर के कपड़े सुखाने के लिए बाहर चली गई.

कमरे में मिली मासूम की लाश: जब मां ममता वापस कमरे में पहुंचीं तो देखा उनके 8 वर्षीय बेटे ने सुसाइड कर लिया था. मां की चीख सुनकर परिवार के लोग तुरंत मौके पर दौड़े और आनन-फानन में बच्चे को अस्पताल लेकर पहुंचे. लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने जांच के बाद लड़के मृत घोषित कर दिया.