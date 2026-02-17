फर्रुखाबाद ITI के स्टूडेंट्स ने किया कमाल, बनाया मोबाइल बेस्ड मल्टी फीचर वाला खास डिवाइस
स्टूडेंट्स ने मोबाइल और सेंसर बेस्ड एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस कंट्रोल बनाया है. इसका इस्तेमाल कहीं से भी किया जा सकता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 17, 2026 at 5:04 PM IST
फर्रुखाबाद : आईटीआई के छात्र-छात्राओं ने मोबाइल और सेंसर बेस्ड एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस कंट्रोल बनाया है. यह एक स्मार्ट आईओटी होम ऑटोमेशन (Smart IoT Home Automation) सिस्टम है. इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह माइक्रोकंट्रोलर और FreeRTOS रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम (Real Time Operating System) पर आधारित है.
FreeRTOS की मदद से सिस्टम सेंसर रीडिंग, LCD अपडेट और cloud यानि की इंटरनेट के साथ कम्युनिकेशन जैसे कई काम एक साथ (Parallel) बिना रीसेट हुए कर सकता है. इसमें वाई फाई मल्टी फीचर का उपयोग किया गया है, जिससे यह सिस्टम कई Wi-Fi नेटवर्क में से सबसे मजबूत नेटवर्क से अपने आप जुड़ जाता है. इसको बनाने में मात्र ढाई हजार रुपए का खर्चा आया है. आईटीआई के छात्र-छात्राओं ने 15 दिन में इस डिवाइस को तैयार किया है.
4 IN 1 डिवाइस : प्रोजेक्ट में चार सेंसर का उपयोग-
DHT11 सेंसर: यह वातावरण के तापमान और नमी को मापता है. इसमें हिस्टेरेसिस लॉजिक (Hysteresis Logic) लगाया है, जिससे तापमान 27°C से ऊपर जाने पर पंखा अपने आप चालू हो जाता है और 26°C से नीचे आने पर बंद हो जाता है.
LDR सेंसर: यह रोशनी की तीव्रता को पहचानता है. जैसे ही अंधेरा होता है, यह रिले के माध्यम से लाइट को अपने आप ऑन कर देता है, जिससे ऊर्जा की बचत होती है.
Ultrasonic सेंसर (HC-SR04): यह 'Time of Flight' सिद्धांत पर काम करता है. इसका उपयोग बच्चों या वयस्कों की ऊंचाई सटीक रूप से मापने के लिए किया जाता है.
Voltage सेंसर: यह सिस्टम में आने वाले 25V DC तक के वोल्टेज की रियल-टाइम निगरानी करता है, ताकि उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.
कहीं से भी डिवाइस को कर सकते हैं ऑपरेट : यूजर इंटरफेस के लिए एक 16x2 I2C LCD डिस्प्ले लगाया गया है, जिस पर सभी सेंसर डेटा और डिवाइस का स्टेटस (ON/OFF) अपने आप स्क्रॉल होता रहता है. इसके अलावा, इसे Mobile IoT Dashboard से जोड़ा है. इसका मतलब है कि आप दुनिया के किसी भी कोने से अपने मोबाइल ऐप के जरिए घर की लाइट और पंखे को कंट्रोल कर सकते हैं और सेंसर का डेटा देख सकते हैं.
बच्चों को सीखा रहे ऑटोमेशन : आईटीआई के इंस्ट्रक्टर अरुण कुमार ने बताया, हम अपने भारत को आत्मनिर्भर कैसे बना सकते हैं, इस पर बेस्ड यह प्रोजेक्ट बनाया है. हम लोग ऑटोमेशन पर वर्क कर रहे हैं और बच्चों को सीखा भी रहे हैं. कैसे चीजों को ऑटोमेशन करना है और किस-किस चीज की आवश्यकता पड़ती है, उन सबको असेंबल कैसे किया जाता है, यह सब चीजें बताई जा रही हैं. कुछ चीजें ऑनलाइन मंगाई गई. बाकी जो स्विच, लैंब, फैन आदि आईटीआई से कलेक्ट किए गए.
इंस्ट्रक्टर अरुण कुमार ने बताया, हमने जो डिवाइस तैयार की है उसका इस्तेमाल किसी भी इंडस्ट्रीज में कर सकते हैं. रिसर्च सेंटर्स में कर सकते हैं और पावर सप्लाई में कर सकते हैं.
कहीं भी किया जा सकता है यूज : आईटीआई में कार्यदेशक बृजेश कुमार ने बताया, बच्चों ने एक नई सोच के साथ डिवाइस को तैयार किया है. इसमें डिजिटल ऑटोमेशन का प्रयोग करके कहीं से किसी भी एक्यूमेंट को आन, ऑफ किया जा सकता है. विशेष तौर पर हाइट नापने के लिए अलग तकनीक है. इसका प्रयोग विद्यालय, मेडिकल, रिक्रूटमेंट सेंटर पर बेहतर प्रयोग किया जा सकता है.
सिर्फ इंटरनेट की होगी जरूरत : आईटीआई प्रधानाचार्य राजवीर सिंह ने बताया, आज का जो युग है वह ऑटोमेशन पर डिपेंड है. हर चीज हमारी ऑटोमेटिक होती जा रही है. इससे संबंधित बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाया है जो टेंपरेचर मेजरमेंट करेगा. किसी की भी ऑटोमेटेकली हाइट मेजरमेंट की जा सकती है. घर के अंदर या किसी इंडस्ट्री में जितने भी एप्लाइसेंस लगे हुए हैं जैसे- एसी, फ्रिज, कूलर, पंखा, आरो. अगर इसे ऑन करना भूल जाते हैं, तो आप अपने मोबाइल से उसे ऑन कर सकते हैं. इसके लिए सिर्फ इंटरनेट की जरूरत होगी.
आईटीआई के इंस्ट्रक्टर अरुण कुमार, छात्र-छात्राओं में सेजल मिश्रा, अंजली राजपूत, पंकज शाक्य, बालेंद्र मिश्रा, अजय कुमार, सचिन शर्मा, अगम राजपूत, रजत यादव मुस्कान और अभय शाक्य ने इस डिवाइस को तैयार किया है.
यह भी पढ़ें : महोबा में जल जीवन मिशन की टंकी में दरार, टेस्टिंग के अगले दिन ही गिरने लगा पानी, जल निगम ने डीएम को सौंपी रिपोर्ट